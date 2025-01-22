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iPhone上季內地銷量挫18％ 市佔排第三

標籤：經濟

【明報專訊】市場研究機構Counterpoint Research報告指出，蘋果去年第四季iPhone銷量在中國市場按年大跌18.2％，反映蘋果在其僅次於北美的第二大市場遭受重大挫折。蘋果在2023年同期於中國市場取得的智能手機銷量一哥地位，亦被華為取而代之。

華為重奪榜首 小米排第二

受中端機Nova 13系列和高端機Mate 70系列的銷售推動，華為第四季在中國市場銷量按年增長15.5％，以18.1％市佔率，重奪銷量榜首。這是美國對華為實施制裁以來，華為首次重返中國市場榜首。排名第二的小米，市佔率17.2％。

Counterpoint指出，小米旗艦產品Mi15系列需求強勁，小米電動車業務也提升其品牌形象，有助小米手機銷量。

至於蘋果市佔率降至17.1％，排名第三。Vivo（16.3％）、Honor（13.6％）和Oppo（12.5％），則分別排名第四至第六。

蘋果AI不適用內地 損競爭力

Counterpoint指出，新一代iPhone在華開局強勁，但之後銷售失去動力。新一代iPhone以AI功能為賣點，但這些AI功能大多不能在中國使用，蘋果仍在努力尋找本地合作伙伴提供相關服務，影響到蘋果與華為等提供AI服務的對手之競爭。

由於消費者對支出變得審慎，中國市場第四季的智能手機銷量按年跌3.2％，是2024年唯一銷量下滑的季度。不過中國市場整體銷量跌幅，遠低於iPhone跌幅。根據Counterpoint的數據，在華銷售疲軟，拖累iPhone在年底購物旺季的全球銷量下降5％。