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華為聚焦AI「推論」需求 冀自研晶片搶內地市場

【明報專訊】《金融時報》指出，美國政府收緊對華半導體技術出口之際，華為正聚焦AI「推論」（Inference）任務的需求，打算憑藉自研的昇騰（Ascend）AI晶片，從Nvidia（英偉達）（美：NVDA）主導的內地AI晶片市場搶佔更大的份額。

中國主要AI企業目前依賴Nvidia圖像處理器（GPU）來訓練大型語言模型，但華為不打算在AI訓練領域與Nvidia硬碰，而是將昇騰AI晶片定位為AI企業執行「推論」任務的選項。「推論」是指利用經過訓練的機器學習模型，從新數據中得出結論的過程。華為押注若大型語言模型的訓練腳步放慢，聊天機械人等AI軟件更趨普及，AI「推論」需求將會提升。

《金融時報》引述一名熟悉Nvidia內地業務的消息人士稱，華為被Nvidia內部視為在中國市場最認真的對手，華為晶片設計能力已很進步。

由於美國政府不斷收緊對華AI晶片出口限制，內地企業無法取得最先進GPU，最多只能獲取效能較低的Nvidia H20晶片。這使中國企業無法像OpenAI及Meta等，以最先進GPU建構大型產業群。Bernstein分析，中國企業在玩一個不同的遊戲，它們比美國更重視「推論」，即使使用較低端晶片，也能透過提升效率取得較大進步，這意味它們可更快實現商業化。

（金融時報）

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