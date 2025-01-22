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姜靜：關稅威脅下 加元人幣續承壓

【明報專訊】特朗普本周重返白宮，據稱他將在上任的首日簽署將近百條行政命令，其中對市場影響最大的是關稅措施。雖然目前關稅政策仍有極大不確定性，不過市場上普遍的共識是關稅將較競選期間所承諾的溫和，即推行時間點、涉及的關稅幅度和產品覆蓋廣度都將有所調整，但不排除有關政策推出後，仍將為匯市帶來巨大的波動性。

筆者所在的研究團隊預計，隨着特朗普團隊在今年通過《國際緊急經濟權力法》或《301條款》增加關稅，加元和人民幣兌美元年內都將繼續承壓，並跌穿最近的低位。

加拿大方面，當局稱將作出有力回應，目前已起草一份價值1500億加元的進口美國商品清單，一旦宣布對加拿大商品和服務加徵關稅，便將實施有關清單報復。加央行在2019年曾估算過貿易戰為加拿大經濟帶來的影響，預料經濟將陷入僅次於2020年疫情的經濟衰退。如貿易戰打響，加拿大經濟活動將急速降溫，同時物價壓力可能由於關稅而大幅反彈，目前加元已反映部分負面消息，但在未來仍有空間繼續走弱。

另外，有別於加拿大面對貿易戰的態度，特朗普表示上周五與習主席進行了通話，討論貿易、TikTok和芬太尼等議題，並稱這次通話對中美雙方來說都是非常好的。相關言論在周一帶動更多樂觀情緒，並支持包括人民幣在內的亞洲貨幣的表現。同時，鑑於當局早前已採取一系列措施來維持人民幣的相對穩定，包括穩定的人民幣中間價定價、收緊離岸人民幣流動性，以及上調跨境宏觀調整參數，人民幣暫時有所喘定。儘管如此，料關稅最終實施時，人民幣仍將面對貶值壓力。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]