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基金特區：瑞士百達今年看好美股 中國歐洲受累美貿易保護主義

【明報專訊】特朗普於正式就任美國第四十七任總統的首天，旋即簽署包括退出《巴黎協定》及世衛等多項行政命令，惟並未涵蓋市場關注的關稅政策。瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東指出，美國一旦加徵進口關稅，或會對歐洲及中國經濟帶來衝擊，預期今年美國經濟仍穩健下，目前相對看好美股前景，但也不排除歐股意外地向好的可能。

高舉美國優先旗幟的特朗普重返白宮，市場關注美國加徵關稅對環球經濟的影響。陳東表示，現時歐洲和中國經濟均面對逆風，正應對各自的製造業疲弱及內部經濟壓力，倘若美國提升進口關稅，或會衝擊歐洲及中國經濟，實際影響需視乎提升關稅的幅度，目前該公司的基準情景預測為，落實加徵關稅幅度將較特朗普預告的為輕，估計美國將對中國額外徵收20%關稅，而非早前預告的60%，並對其他地區額外徵收5%關稅，而非20%，基於大幅提升關稅將對美國通脹帶來很大的上升壓力。

中國刺激措施 可抵消美加20%關稅

陳東續稱，基於上述的基準情景預測，該公司認為中國政府的刺激經濟措施，將可抵消美國加徵20%關稅的大部分影響，故目前預期今年中國經濟增長將稍放緩至4.5%，另一方面，由於中國政府今年很可能維持經濟增長5%或以上的目標，或會進一步加大刺激經濟的力度，因而不排除今年中國經濟增長達5%的可能，但亦提醒假若美國對華加徵60%關稅，導致出口成本太高，任何刺激措施均不足以抵消大部分負面影響，或會令今年中國經濟增長放緩至接近4%，歐洲經濟也同樣受關稅此不確定因素影響，在該公司的基準情景中，美國對歐洲僅加徵5%進口關稅，預計與美國的貿易緊張關係，將帶來適度的通脹上行壓力，預測歐元區今年通脹將為1.9%，並料經濟增長為1%。

宜選資產負債表穩健美股

美國以外地區經濟或受美國的貿易保護主義影響，反觀美國經濟則有望受惠於特朗普的美國優先政策。陳東指出，目前美國經濟基本面穩健，主要受惠於周期性和結構性雙重利好因素，以及聯儲局開展減息周期，預計今年美國經濟增長將稍放緩至2.3%，即經濟增長仍保持韌性，加上美元持續走強，減稅及放鬆監管等多重利好因素，今年相對看好美股，雖然美國市場估值已處於高位，尤其是科技股，但可觀的自由現金流對當前估值水平形成有力支撐，且經濟強韌將帶動企業盈利增長，該公司預期標普500指數成分股今年的盈利增長將達12%，稍低於市場預期的15%，認為目前市場對美企盈利增長或過於樂觀，故提醒投資者即使看好美股前景，也應審慎選股，重點關注現金流充裕、資產負債表穩健，且債務敞口偏低的美股，如部分美國金融股。

日本股市料受惠經濟改善

除美股外，陳東補充，該公司相對看好日股，預期日本今年經濟增長將改善，可望提振日本股市，加上預期日企盈利增長為9%，處於合理區間，同時估值接近長期平均水平；至於經濟增長仍面對不少阻力的歐洲，區內股市有可能為市場帶來驚喜，一旦烏克蘭局勢迎來和平轉機，或歐元區政治穩定性提升，尤其是2月份德國大選有望成為重新穩定局勢的重要催化劑，此等因素或令歐洲股市意外向好，建議在投資組合中預留一定倉位，以免錯過意外升勢。

此外，鑑於美國關稅政策，或令環球貿易關係變得緊張，對於投資市場的意外下行風險，陳東建議，投資者可考慮在投資組合內，配置黃金和瑞士法郎等避險資產，而由於政策影響難以預測，該公司認為私募股權能夠適應不斷變化的監管規則和市場環境，可助投資者降低投資組合風險，加上在美國經濟和盈利穩健增長、監管環境改善，以及私募市場准入門檻降低的背景 下，預計相關的私募股權投資將重獲投資者青睞。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]