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活在灣區：北上行花市辦年貨 深圳選擇多

【明報專訊】今年沒有年三十，許多人都會在年廿九食團年飯，當天除了一家人聚首一堂外，行年宵市場也是飯後活動之一。過節買年花，深圳較香港廉宜，鄰近香港的福田區花市，花卉種類繁多，從鮮艷的蝴蝶蘭到寓意吉祥的金桔盆栽，花市規模龐大且氣氛熱鬧。今期會介紹幾個較方便港人的深圳花市和年宵市場。

明報記者 龍彩霞

下星期三已經是大年初一，相信很多人都正忙於準備年貨，深圳許多批發市場、農批市場（見表1）和花卉市場（見表2），大都交通便利，地鐵可以直達，港人可以輕鬆享受一天的深圳之旅，並盡情掃貨。深圳不少花市及批發市場推出各式各樣的應節商品，從水果禮盒到海味、利市封、揮春及新年裝飾品，樣式繁多、價格相宜。

水仙16人幣有交易 勿帶蘭花

相信港人北上到深圳辦年貨時，會感到較香港物有所值，例如在深圳買一棵水仙約16元人民幣起，香港一棵一般要50多港元，深圳買年桔約為100元人民幣，較香港花市的價錢吸引。福田花市及羅湖花市相對香港人來說交通較便捷，這兩個花市吸引了不少遊客，無論是地鐵還是巴士，都能輕鬆抵達。深圳花市與香港維園規模相比較細，主要售賣年花及年貨，如果目標是選購年花，上述兩個花市最適合不過。惟須緊記，蘭花不能帶回香港，至於其他年花的價錢都相對廉宜。

除了深圳，大灣區其他城市都有自己的年宵花市（見表3），港人北上遊玩亦可順便逛逛，感受內地新春節慶氣氛。

[活在灣區]