moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐廖宜建：美限港用美元機會低 美加關稅需考慮通脹 內地與港夠韌性應對

【明報專訊】美國總統特朗普已開展第二個任期，市傳他於上個任期曾考慮將美元與港元脫鈎，令市場再出現有關聯繫匯率運作的討論。匯控（0005）亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，聯繫匯率是本港以儲備與美元掛鈎、脫鈎與否是本港的決定，又認為美國如制裁俄羅斯般限制香港使用美元的風險低，因為香港作為金融中心的地位，有重要的對外聯動性，相信美國的相關政策會較為理性。即使美國針對個人和個別企業作出制裁，亦不會影響香港整體運作。

明報記者 歐陽偉昉

市場亦關注特朗普對華加徵關稅事宜，廖宜建指特朗普就關稅的言論變化不定，短期內仍會對香港和內地市場造成較大波動，「就職演說對中國沒有很大影響，覺得挺好，另一天（言論）就跳（改變）過來了」。他認為香港和內地市場有足夠的韌性應對衝擊，內地應對關稅最佳辦法是加強與各方面的連接，「對話、生產力、出口和投資的連接，是應對衝擊的最佳保護」。

美經濟有增長 內地香港亦受惠

廖宜建亦指出，特朗普以關稅作為談判籌碼，同時亦要考慮對美國可能造成的通脹壓力，因其施政是傾向促進經濟增長（pro-growth），而不少刺激政策需要低通脹環境配合。他又說特朗普上台不一定是壞事，其推出的刺激政策若有效帶動當地經濟和消費增長，在國際連結下內地和香港亦能受惠。

中美因素夾擊 港經濟非常困難

廖宜建認為，目前內地經濟挑戰不在外部，而是步進持續數年的經濟轉型，需時處理房地產、地方債、銀行資本注資結構性問題，影響經濟活力。惟現時內地已穩步推進解決相關問題，在零售、房地產等數據漸見有好轉，今年內地大型省會城市推動接近5%的經濟增長，他認為是有可能達到。至於香港，因同時受美國高利率和內地經濟轉型所左右，經濟仍然會非常困難。

香港不一定作為美元金融中心

就香港與內地持續擴大互聯互通舉措，廖宜建指出內地有資本控制，香港則是自由市場，在不同的金融營運環境下，股票通、債券通、本港銀行參與內地銀行間債市等政策，均為香港建立多產品融合平台的基石。他又指美元息率建基於美國貨幣政策，未必符合香港市場情况，故認為香港不一定要作為美元的國際金融中心，人民幣也可體現作用，今後可繼續通過離岸人民幣、閉環互聯互通方式，允許人民幣流動性、內地宏觀政策產生利率、匯率的強弱，滲透到香港金融、地產等資產。他舉例指現在可以境內債券作質押、可控地增加流動性，當流動性達到關鍵性水平，就可體現投資作用和融資效果。

對於是否要待內地經濟改善、人民幣走強才能加快資金南向開放，廖宜建認為只要匯率和資本控制平穩，南向開放實有擴大空間。