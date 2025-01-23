匯豐廖宜建：美限港用美元機會低 美加關稅需考慮通脹 內地與港夠韌性應對

明報記者 歐陽偉昉

市場亦關注特朗普對華加徵關稅事宜，廖宜建指特朗普就關稅的言論變化不定，短期內仍會對香港和內地市場造成較大波動，「就職演說對中國沒有很大影響，覺得挺好，另一天（言論）就跳（改變）過來了」。他認為香港和內地市場有足夠的韌性應對衝擊，內地應對關稅最佳辦法是加強與各方面的連接，「對話、生產力、出口和投資的連接，是應對衝擊的最佳保護」。

美經濟有增長 內地香港亦受惠

廖宜建亦指出，特朗普以關稅作為談判籌碼，同時亦要考慮對美國可能造成的通脹壓力，因其施政是傾向促進經濟增長（pro-growth），而不少刺激政策需要低通脹環境配合。他又說特朗普上台不一定是壞事，其推出的刺激政策若有效帶動當地經濟和消費增長，在國際連結下內地和香港亦能受惠。

中美因素夾擊 港經濟非常困難

廖宜建認為，目前內地經濟挑戰不在外部，而是步進持續數年的經濟轉型，需時處理房地產、地方債、銀行資本注資結構性問題，影響經濟活力。惟現時內地已穩步推進解決相關問題，在零售、房地產等數據漸見有好轉，今年內地大型省會城市推動接近5%的經濟增長，他認為是有可能達到。至於香港，因同時受美國高利率和內地經濟轉型所左右，經濟仍然會非常困難。

香港不一定作為美元金融中心

就香港與內地持續擴大互聯互通舉措，廖宜建指出內地有資本控制，香港則是自由市場，在不同的金融營運環境下，股票通、債券通、本港銀行參與內地銀行間債市等政策，均為香港建立多產品融合平台的基石。他又指美元息率建基於美國貨幣政策，未必符合香港市場情况，故認為香港不一定要作為美元的國際金融中心，人民幣也可體現作用，今後可繼續通過離岸人民幣、閉環互聯互通方式，允許人民幣流動性、內地宏觀政策產生利率、匯率的強弱，滲透到香港金融、地產等資產。他舉例指現在可以境內債券作質押、可控地增加流動性，當流動性達到關鍵性水平，就可體現投資作用和融資效果。

對於是否要待內地經濟改善、人民幣走強才能加快資金南向開放，廖宜建認為只要匯率和資本控制平穩，南向開放實有擴大空間。