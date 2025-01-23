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阮國恒：銀行CRE風險整體可控

【明報專訊】金管局副總裁阮國恒表示，目前全球息率仍高，美國新政府上場後，美息前景未明，令本港特定分類貸款比率仍存有上升壓力。但他表示目前所見，市場關注的內地及香港商業房地產（CRE）貸款未見集中風險，銀行處理風險能力強，計及撥備後港銀的盈利能力亦不俗，整體信貸風險可控。

特定分類貸款比率料高於2%

金管局上月公布的季報顯示，截至去年9月底，本港特定分類貸款比率為1.99%，阮國恒昨日出席記者會時表示，相關比率接近長期平均水平，經初步審視後，去年第四季的特定分類貸款比率與第三季相比大致平穩。他續稱，住宅按揭貸款為本港總貸款的最主要組成部分，截至去年9月底，其特定分類貸款比率為0.11%。阮國恒稱，目前中小企特定分類貸款比率約為4%，推算CRE特定分類貸款比率為高於2%。

市傳金管局召集向新世界（0017）貸款較多的銀行開會，要求銀行對新世界提供支援。金管局副總裁阮國恒表示，對於個別個案不作評論，但金管局一直循照《香港企業財務困難處理守則》，當大企業面臨財務壓力，各銀行會「鬥快」爭奪資產，從而加劇該企業資金流動性壓力，金管局會扮演協調角色，牽頭各銀行在公平原則下，商討相關企業財務安排。

協助3.1萬中小企貸款安排

近期因個別發展商的財務問題，其相關建築商及相關公司亦出現財務困難，被問及是否出現外溢效應（Spillover Effect）時。阮國恒回應指，目前CRE並無出現風險集中問題，因此沒有所謂的外溢效應。

本港貸款去年按年跌2.8%，存款按年升7.1%。阮國恒表示，去年貸款按年下跌，但於離岸人民幣貸款錄按年升幅，預期有關情况將持續。他解釋，由於高息環境降低貸款意欲，令貸款總量下跌，同時因內地息口與港息差較大，企業較偏好於選擇較低利率的人民幣貸款。

中小企貸款方面，金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，自去年3月金管局推出9項措施支持中小企後，當局協助3.1萬間中小企，涉及貸款額730億元，當中除提供新資金貸款外，亦包括還息不還款及部分還款，以及申請信貸費用減免等措施。