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中海油：適時回購H股 派息率不低於45%

標籤：經濟

【明報專訊】中海油（0883）昨日公布今年度經營策略及發展計劃概要，公司副董事長及首席執行官周心懷表示，預計集團未來3年資本開支維持穩健，有信心逐年增加產量，至2027年淨產量目標最高達8.3億桶油當量。

稱特朗普加關稅影響非常小

中海油預計，2024年淨產量約7.2億桶油當量，為目標上限，已實現連續6年創新高。今年淨產量將突破每天200萬桶油當量，全年淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，其中中國約佔69%，海外約佔31%。2026年和2027年的淨產量目標分別為7.8至8億桶油當量、和8.1至8.3億桶油當量（見圖）。周心懷表示，近年公司產量增長明顯，公司會採取實事求是及謹慎穩妥的原則規劃產量。周心懷續稱，雖然「特朗普2.0」會為油氣市場帶來不確定性，但即使特朗普對華加徵關稅，對中海油的業務影響依然非常小。

中海油2024年資本支出預計約1320億元（人民幣，下同），符合年初目標。今年資本支出預算總額為1250億至1350億元，按年保持穩定。周心懷表示，該資本開支指引並未包含綠色發展投資。若未來3年國際油價維持每桶65至85美元相對平穩範圍，集團預期將保持1100億至1400億元相對較大的資本開支。隨着技術及生產管理水平提升，以及規模化效益帶來邊際成本降低，有信心在未來幾年資本支出穩定的情况下逐年增產。

周心懷又稱，大型油企應具備「跨越油價周期」能力，公司未來亦會通過預判石油需求、油價變動及公司現金流情况安排資本開支。此外，公司不會放棄港股回購手段，將會經股東大會批准，適時回購股份。此外，為確保股東回報，未來3年全年股息支付率將不低於45%。