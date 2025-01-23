中央6部委推動中長期資金買A股 美研下月加華關稅 恒指跌逾300點

【明報專訊】美國特朗普就職首日未提中國關稅的利好情緒一閃即逝，隨着特朗普聲稱研究最快下月加中國貨一成關稅，港股六連升後急回吐，恒指昨跌逾300點兼失守兩萬點關。收市後，中央金融辦、中證監、財政部、人社部、人民銀行及金監總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，引導長期資金入市買A股。中證監主席吳清、財政部副部長廖岷、人民銀行黨委委員鄒瀾等今早將在記者會上介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展情况。
昨天公布的方案提出五大舉措，包括提升商業保險資金在A股投資比例穩定性，引導大型國有保險公司增加A股投資規模及實際比例，推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，逐步擴大參與機構範圍與資金規模，優化社保基金、基本養老保險基金投資管理機制，以及提升社保基金股票類資產投資比例等。恒指夜期至昨晚9時半，報19,956點，高水178點。
相對日韓台股炒AI熱潮，港股A股昨天獨憔悴。重磅科網股齊挫，ATMXJ拖累恒指下跌155點，新晉藍籌新東方（9901）季績指引遜預期，一度洗倉式下瀉逾三成，為跌幅最大藍籌。恒指昨低開109點後跌幅曾收窄，午後隨A股擴大跌幅，一度跌373點，最終跌327點或1.6％，收報19778點，險守50天及100天線。國指跌143點或2％，收報7177點；科指更插112點或2.4％，收報4581點。港股全日成交1353億元，北水淨流入41.71億元，為連續第24日流入，累計流入1709億元，其中中芯（0981）獲淨入8.7億元，連續14日獲北水淨流入。
科技股為跌市重災區，美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌逾3％；京東（9618）跌4.3％，騰訊（0700）、小米（1810）跌超過1％。市傳中央研究人民幣貶值幅度，多隻內房股向下，龍湖（0960）跌近4％，融創中國（1918）跌4.2％，碧桂園（2007）跌15％，雅居樂（3383）亦跌9％。新世界（0017）據報部分貸款條款獲銀行放寬，但仍見上市新低，收報4.04元，跌6.05％，市值僅101億元。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股六連升現回調屬正常，短期走勢仍視乎中央的政策及外圍因素而行，料恒指於19,000點至20,000點橫行。
匯豐環球研究認為，特朗普就職後隨即宣布一系列行政命令，雖然新關稅政策未有在首日實施，但不代表關稅政策不會出現，而他至今仍未公布關稅政策具體細節，或暗示他對跟中國進一步談判持開放態度。
該行指出，雖然特朗普未有即時調高中國關稅為市場帶來驚喜，但持續的不確定性仍會打擊市場信心。