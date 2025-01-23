人行放水逾萬億 人幣跌0.3％

外電引述接近中國決策層的人士透露，北京方面正展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少，以應對美國特朗普政府的潛在關稅政策。人民幣早段下跌，但在岸人民幣兌美元收市報7.2710元兌1美元，下跌不足100點子。中間價則連升3日，報7.1696，再創兩個半月新高。

應對新關稅 京研貶值空間

對於連續兩日開展大額14天期逆回購操作，中國人民銀行表示，為對冲公開市場逆回購到期、現金投放等因素的影響，維護春節前流動性充裕，昨以固定利率、數量招標方式開展14天期逆回購操作，利率仍為1.65厘。該項逆回購操作規模達11,575億元，創下2020年2月3日以來最大。據此計算，公開市場單日淨投放1980億元。

人行於周二再次進行14天逆回購操作，為近四個月來單日淨投放逾2000億元人民幣，據路透統計，本周公開市場有14,848億元逆回購到期。