周大福上季零售跌14％ 內地關261店

零售點網絡方面，集團截至去年12月底的零售點為7065個，期內在內地淨關閉261個周大福珠寶零售點，發言人表示，調整後的門店網絡有助於改善同店銷售表現。

周大福上季於港澳及其他市場分別淨開設2個及4個零售點。所有市場合計，首3財季計淨減少500個零售點。集團表示，首要任務仍是透過提升店舖生產力，保持市場領導地位並加強零售網絡的整體財務健康狀况，將繼續在海外目的地及欣賞中國文化及工藝的顧客群所在地區有策略地擴展業務。

更重經營效益 新店滿意度升

發言人補充，季內繼續調整位置較差或表現欠佳的門店，相比追求門店數量，現階段更看重門店的經營效益，以確保盈利能力並保持業務韌性。集團去年9月全新香港中環概念店開幕後，深圳和西安的新形象店亦已於12月開幕，顧客體驗和滿意度均有顯著提升，銷售業績亦超出預期。

按產品分類，港澳上季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售增33.7％，黃金首飾及產品同店跌36.2％；內地首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌20.3％，黃金首飾及產品同店跌15.3％。

港同店銷售跌17％

周大福指出，上季宏觀經濟外部因素及黃金價格高企影響消費意欲，不過黃金價格回穩及改善產品的措施，令內地及港澳同店銷售跌幅收窄。港澳市場受市民外遊及內地旅客消費模式和喜好轉變影響，香港及澳門同店銷售分別跌16.9％及35.3％。