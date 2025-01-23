特朗普放寬安全要求 AI股飈 擬動用緊急命令便利項目建設

軟銀甲骨文OpenAI千億美元投AI

特朗普與軟銀行政總裁孫正義、甲骨文行政總裁埃里森（Larry Ellison），以及OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）周二出席記者會時聯合宣布，3家企業將成立合資企業Stargate，項目涉及興建大型AI數據中心，以及發展AI所需要的發電設施等，可為美國創造10萬個就業機會，將推動美國經濟增長。

特朗普表示，這是史上最大的人工智能基礎設施投資項目，他將透過動用緊急權力和行政命令來便利項目建設，其中包括能源支持，讓企業可以更快、更便利地完成生產。

孫正義將會是合資企業的主席，他表示，合資企業將「立即」投入1000億美元，目標是增加到最少5000億美元，用於建設數據中心、AI園區等項目。微軟（美：MSFT）和Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等公司預計也將參與其中。合資企業初始的資金將來自軟銀、OpenAI、甲骨文和阿布扎比國家投資者MGX。

分析：新政府對AI營運更寬鬆

特朗普同時取消拜登政府年代對AI設置安全要求的行政指令，停止對AI開發者有關安全和透明度要求的實施。特朗普在周末的一次活動上已表示，其政府將削減會阻止其國家進步而設置的環境法規。分析認為，這反映新政府對AI營運將更寬鬆，特朗普可能會放寬部分有關清潔能源的要求，並指對於特朗普政府來說，在與被中國超越的恐懼相比，氣候和安全問題排名靠後。

受合資企業成立及AI監管放寬刺激，軟銀周三在東京的股價急升一成，為自去年8月以來最大的單日升幅（見圖）。而甲骨文盤後交易急升逾7%，兩家公司市值合計增加逾400億美元。美股周三開市，人工智能概念股普遍走高，甲骨文上升逾一成，Nvidia升2%，標指向好，高開0.5%，道指亦高開152點。

軟銀甲骨文股價升逾一成

美匯指數就重上108水平，美國10年期債息曾回軟至4.566厘，倫敦布蘭特期油曾微跌，報每桶79.19美元。比特幣下跌約3%，跌至10.4萬美元。

撤「綠色新政」或影響3000億美元基建

另外，特朗普重返白宮後，採取行動撤銷拜登政府的「綠色新政」，簽署暫停向綠色能源製造商和基礎設施開發商發放聯邦撥款等數十項行政命令，可能使逾3000億美元的潛在聯邦基礎設施資金面臨風險。

（綜合報道）

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