Netflix增1890萬客 創單季紀錄新高

【明報專訊】網上串流平台Netflix（美：NFLX）去年第四季訂閱用戶數量創下紀錄最大增長，主要受惠於重大體育賽事直播以及熱播劇《魷魚遊戲》回歸。Netflix周二在致股東的信函中表示，去年第四季度新增1890萬用戶，創下單季紀錄新高，用戶總數超過3億個。公司此前創造的最高紀錄是在2020年第一季度新增了1500萬用戶，當時的增長是受新冠疫情爆發推動。業績公布後，Netflix周二於市後延長交易時段股一度上升15%，高見997.85美元。至昨晚開市初段曾見999美元，其後略為回落至970美元水平，升幅仍逾一成。
去年第四季將是Netflix最後一次公布季度訂閱人數。公司的股價向來受客戶增加而波動，管理層正試圖讓投資者優先考慮公司銷售和利潤等財務指標。
Netflix去年第四季經調整後每股盈利4.27美元，高於市場預期的4.2美元；收入102.5億美元，按年上升16%，並高於市場預期的101.1億美元，是自2021年底以來最大的增幅。集團並修訂年度收入預測，2025年全年收入預期上調至435億美元至445億美元，較先前預期高約5億美元。
Netflix將通過提高價格來增加銷售，公司宣布會在美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷提高價格，其中美國最受歡迎的計劃月費將增加2.50美元，至17.99美元，加幅達16.1%。至於最近推出較低價的廣告支援計劃，亦由6.99美元加價至7.99美元，加幅14.3%。