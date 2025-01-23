moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FT：字節跳動今年擬投936億拓AI基礎設施

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息報道，TikTok母公司字節跳動計劃今年在人工智能（AI）基礎設施上投入超過120億美元（約936億港元），希望透過以尖端技術實現新的增長。報道指出，字節跳動計劃今年撥出約55億美元（約429億港元）預算，用於在中國內地採購AI晶片，為去年支出的兩倍；同時計劃在海外投資約68億美元（約530億港元），利用先進的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）晶片增強其基礎模型訓練能力。

約429億購內地晶片

報道引述知情人士透露，字節跳動約60%的內地半導體訂單將交給華為和寒武紀等中國供應商，其餘則用於購買符合美國出口管制的Nvidia晶片。他們並補充，北京已經向中國科技公司提供非正式指導，要求至少30%的晶片來自內地供應商。不過，字節跳動在回覆《金融時報》查詢時表示，有關公司計劃的匿名消息有誤。

Google加碼投資Anthropic

另彭博社報道，Google將投資10億美元（約78億港元）在人工智能開發商企業Anthropic，這筆新資金是在Google之前已經對Anthropic投資超過20億美元（約156億港元）的基礎上追加。Google希望透過這項新投資強化其在AI 競爭中的地位。Anthropic亦正在商討從Lightspeed Venture Partners領導的風險投資公司，獲得額外20億美元的資金，這將使其估值達到約600億美元（約4680億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]