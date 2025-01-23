FT：字節跳動今年擬投936億拓AI基礎設施

約429億購內地晶片

報道引述知情人士透露，字節跳動約60%的內地半導體訂單將交給華為和寒武紀等中國供應商，其餘則用於購買符合美國出口管制的Nvidia晶片。他們並補充，北京已經向中國科技公司提供非正式指導，要求至少30%的晶片來自內地供應商。不過，字節跳動在回覆《金融時報》查詢時表示，有關公司計劃的匿名消息有誤。

Google加碼投資Anthropic

另彭博社報道，Google將投資10億美元（約78億港元）在人工智能開發商企業Anthropic，這筆新資金是在Google之前已經對Anthropic投資超過20億美元（約156億港元）的基礎上追加。Google希望透過這項新投資強化其在AI 競爭中的地位。Anthropic亦正在商討從Lightspeed Venture Partners領導的風險投資公司，獲得額外20億美元的資金，這將使其估值達到約600億美元（約4680億港元）。

（綜合報道）

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