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TVB料去年下半年實現淨利潤

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）公布去年底止第四季度數據顯示，香港免費電視台在晚上7時至11時的黃金時段收視率，隨着旗艦頻道翡翠台季內收視回升至逾17點等因素推動，在港的市場份額重返81％，創過去6季最高。季內廣告收入按年增長逾一成，預期去年全年廣告收入錄雙位數增長，若不考慮一次性特殊項目，去年下半年將實現正數淨利潤。

翡翠台此前4個季度黃金時段收視點均低於17點，至去年第四季終重新升至17.1點；無綫新聞台收視亦首次重返2023年9月底的2點水平。反而在沒有85台播放下，明珠台連同TVB Plus的收視點降至2.1點。綜合計算去年第四季其在港的免費電視市場份額再達81%。

港市場份額重返81％ 6季最高

TVB又指出，隨着更多大型企業廣告客戶回歸，預計廣告收入在今年進一步增長。如本季他們在「早鳥」獲得承諾的廣告收入額更按年錄得雙位數增長，加上集團自今年1月起銷售在廣東省播出的翡翠台和明珠台頻道廣告時段，亦將惠及廣告收入。

OTT串流業務所有服務層級的平均每月活躍用戶人數（MAU）維持約200萬，由於季內推出吸引新觀眾的措施，去年12月底高端myTV Gold訂戶數按季及按年分別增加9.4%和5.8%。內地業務方面，共有7部劇集正在製作中，去年第四季合拍劇《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》已分別在騰訊視頻和優酷開始播出。

綜合而言，TVB重申對去年全年實現顯著正數EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）的預期，並預計在不考慮特殊一次過項目的情况下，去年度下半年會實現淨利潤。TVB昨日股價收報3.07元，無升跌。