證監准海外個股槓桿反向產品發行

通函提到，於海外市場上市基金結構產品如個股L&I，以及於美國稱為「緩衝型ETF」（Defined Outcome ETF），規定了回報上限和虧損下限，並透過期權策略對標的資產作長期投資的產品，證監會將其界定為「界定收益上市結構性基金」，兩者開始受到市場歡迎。

通函提出，證監會根據《上市規則》第15A章去考慮，要求單一類股份結構性產品的上市門檻為公眾持股市值不少於40億元，或股份市值不低於100億元。證監會另提到，會對特定產品的上市門檻作必要調整。

學者：港股不適合推個股L&I

證監會續稱，會於原有上市結構性基金的監管框架內，加入額外的投資者保障機制和措施，包括若相關股票波幅較大，個股L&I只可採用較小的槓桿倍數，如現時個股L&I的最大槓桿倍數為正負兩倍。

有市場人士認為，是次證監會只接受海外上市股份發行L&I，與L&I產品需每日調整（daily rebalancing）有關，若遇上市况波動如大跌市時，發行商收市前需相應沽出股份持倉，或令跌勢加劇。

經濟學者李兆波認為，香港不適合推出港股個股L&I，因為只會令市值較小的港股更波動，再加上市場對港股需求不大。