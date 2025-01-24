大華據報洽售世茂百億貸款

豪宅盤BEACON PEAK作擔保

報道指出，BEACON PEAK項目對於世茂的重組非常關鍵。世茂、大華銀行均未回覆該社查詢。消息人士稱，大華銀行最近數周與私募投資者進行了接觸，以期就出售上述貸款達成協議。

世茂最早在2015年獨資奪得大窩坪項目，並在2017年簽訂100億元項目建設貸款，當時大華銀行有份出資約16億元。不過在內房危機爆發後，2022年7月大華銀行曾入稟高院狀告世茂違反貸款和擔保協議條款，同年9月則再傳出大華銀行有意向其他貸款銀行買斷上述100億元的項目建設貸款。

世茂其後在2022年10月公告，指作為保護大窩坪項目價值工作的一部分，在9月初成功與大華銀行就103億元的貸款融資訂立融資協議，以取替原有項目貸款融資。

另外，據有關銷售文件，世茂在本月將BEACON PEAK的13個單位標售，而截至1月18日，項目已出售其中3伙，價格在2800萬至3700萬元之間。

路透：萬科擬向GIC售萬緯物流

另外，據路透引述知情人士報道，近期陷連串負面消息的內房股萬科（2202）正就向新加坡主權財富基金（GIC）出售萬緯物流（VX LOGISTICS）控股股權進行深入談判。報道指該項潛在交易的財務細節尚未立即披露。萬科及GIC均拒絕置評。

但消息人士稱，出售萬緯的交易最快可在下月敲定。萬科目前持有萬緯物流81.6%股權。