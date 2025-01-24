調查：綜合營商指數跌 中小企信心趨保守

投資意向及招聘意向升

展望今年第一季度，五大分項指數中三項錄得跌幅。其中「環球經濟」按季跌6.6至29.6，「盈利表現」跌6.4至35.5，「營業狀况」跌6.4至37.9。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，特朗普上任後關稅政策的不確定性，加上市場預期聯儲局減息規模縮減，指數有所回落「並不感到意外」。

此外，「投資意向」較上季微升0.7至49.6，「招聘意向」亦微升0.2至50.8。劉健恒指出，該兩大分項於過去兩年始終徘徊在50中性水平線附近，表現較為平穩。綜合營商行業指數方面，11個行業中，僅「地產業」按季輕微上升0.8，其餘10個行業指數均呈現跌幅，當中「製造業」及「運輸、倉庫及速遞服務業」錄得較大跌幅，分別按季跌5.9及5.8。

生產力局亦公布「美國總統換屆對本地中小企影響」調查結果，38%受訪中小企表示美國總統換屆影響其營商信心，當中約六成認為「美國對進口商品徵收新關稅」及「經濟環境改變」為影響信心的主因。面對未來潛在挑戰，71%中小企表示會有不同部署應對潛在風險，包括發掘更多不同供應商、提升員工知識和技能以及開拓新市場。