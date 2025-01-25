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特朗普稱寧不加華關稅 港股重越二萬 小米破頂匯控逼80元 北水連續25日流入斷纜

【明報專訊】美國總統特朗普向傳媒表示，寧願不必對中國使用關稅，並向聯儲局施壓減息，美匯續回軟、人民幣靠穩，推動內地及香港股市齊升。恒指曾升最多444點，滬深股市升逾0.7%。重磅科網股ATMXJ齊升、匯控（0005）更直逼80元收市見近6年新高，以及3隻內銀齊創52周新高下，合力推高港股。恒指企穩在2萬點關口之上收市，報20,066點，升365點或1.86%，國指收報7312點，升2%，科指更升3.15%，收報4657點。

大市全日成交金額1598億元，較周四增加7.6%，但北水南下連續25日流入後「斷纜」，合計淨流出33.62億元，流出金額是去年12月10日後最多，而北水本月累計仍流入1165.16億元。全周計，恒指累升2.46%，國指累升2.87%，科指累升3.97%。

3重磅內銀52周新高 工行漲2.7%

小米（1810）未受汽車召回的消息影響，股價上升6.8%，並創上市新高，連同騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及京東（9618）分別上升2.5%、2.2%及3%，4股推動恒指升約148點，佔升市比重40.5%，但美團（3690）逆市下跌0.7%。

另一方面，內地金融股亦做好，3隻重磅內銀股更見52周新高，其中工商銀行（1398）升2.74%。至於中壽（2628）升3.13%，中國平安（2318）則升1.75%。

優必選有股東承諾禁售 急升26%

市場氣氛改善，半新股有好消息跟進亦受資金追捧。優必選（9880）此前經歷多名股東減持，但公司本周四（23日）收市後公布，上市前股東啟明創投作自願承諾，即日起12個月不會通過二級市場競價模式出售持股，惟可以其他方式出售持股，前提條件是出售價格不低於每股180元。優必選昨午後升幅顯著擴大，最高見74.45元，並以近全日高位74.35元收市，升26.1%，成交22.29億元。

優必選於收市後公布，根據H股激勵計劃昨日以約73.34元平均價，在市場購入約41.9萬股H股，涉資近3075萬元。

第一上海首席策略師葉尚志指出，在挾淡倉推動下，恒指回升逾360點，而日本加息及特朗普開腔要求聯儲局減息，令美元回軟也觸發周末前補倉盤湧現。他指出，最終是否加徵關稅仍是未知數而成關注焦點，而恒指的10日、20日和50日線目前正交匯於19,600點水平，故該水平可作為恒指現時好淡分水線。

明報記者