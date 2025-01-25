美匯指數跌穿108 人幣升逾300點子

馬幣升逾1.7% 冠亞洲貨幣

截至昨晚9時左右，人民幣離岸價報7.2518，升359點子（1元等於1萬點子），曾高見7.2357。在岸價報7.2467，升394點子。中間價報7.1705，較上個交易日高出3點子。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，特朗普表示要求美聯儲立即減息，令美匯指數走低並失守108水平，若美國關稅政策暫緩執行，做好美元的交易或面臨平倉風險。姜靜續指出，特朗普稱情願不對中國徵收關稅，引發昨日離岸人民幣急升，關稅延後推行將為人民幣爭取喘息的機會。而關稅相關不確定性，或意味着美元持續獲得支持，她預料短期離岸人民幣於7.2600至7.3248區間。

另外，人民銀行宣布開展2000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF），規模為自去年7月以來最低，同時遠低於本月15日MLF到期的9950億元，淨回籠7950億元，中標利率維持於2厘。而同日人行亦宣布，為維護春節前流動性充裕，以固定利率、數量招標方式開展2840億元14天期逆回購操作，利率仍為1.65厘，計及到期後，單日淨放水1790億元，本周淨投放8157億元。