積金評級：本月MPF料人均賺2200元

整體指數回報1.07% 歐股基金最佳

按各類MPF資產類別計，截至本月21日，歐洲及美國股票基金分別以4.44%和3.05%回報，排名回報率的首兩位。內地及香港股票基金則於月內略賺，以回報率0.1%排名第23位。另日本股票基金則虧損1.77%排第24位。

積金評級指出，過去13次MPF均於1月份取得盈利情况下，有8次全年均錄得盈利，其中平均回報率約為12%。積金評級主席叢川普指出，若要整體MPF實現雙位數以上的回報，本地股市需要表現出色。

叢川普續稱，美國股票基金獲強積金成員強烈支持，而美國總統特朗普於民粹主義政策上態度強硬，令保持偏向美國股票的投資組合誘因較大，但美國股票基金於連續兩年錄得超過兩成的回報後，對美國股票的偏重可能會帶來後果，指出多元化投資則可減少不確定性。積金局回應稱，MPF為長線投資， 無人能準確預測未來市場走向，建議市民應做好分散強積金投資。