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日央行加息至0.5厘 16年最高 核心通脹3%見16月高 料續上調利率

【明報專訊】日本央行自本月中接連釋出加息信號後，該央行昨一如預期，將政策利率由0.25厘上調至半厘。這是日本央行自2007年2月以來最大的加息幅度，也是該央行6個月以來首次加息，使政策利率提升至2008年10月以來最高水平，以防日圓兌美元進一步貶值，繼而推高通脹並影響購買力。議息結果公布前，日本總務省公布去年12月生鮮食品以外的核心消費者物價指數（CPI）按年升3%，時隔16個月再次觸及3%水平，核心通脹率已連續33個月達到或超出日本央行的2%目標。隨着通脹水平持續處於央行目標之上，日本央行上調了通脹預期，預示未來加息的可能性增強。

日圓兌每美元昨曾升穿155；每百日圓兌港元曾升穿5算。對利率敏感的日本兩年期國債孳息率曾漲至0.725厘，是2008年10月以來高位。

植田和男：實際利率仍很低

日本央行行長植田和男昨表示，隨着薪酬和物價上漲幅度擴大，央行將繼續加息。植田補充說，日本當前實際利率仍然很低，在借貸成本達到「中性利率水平」（既不刺激，也不限制經濟增長的利率）前，還有進一步加息的空間。日本央行預測，日本的名義中性利率將介乎1厘至2.5厘。許多分析師認為，中性利率在1厘左右。

植田指出，由於中性利率難以即時衡量，央行須分階段逐步加息，當利率接近中性或略高於該水平，經濟會出現某些反應，例如住宅投資下降，因此要逐步試水找出答案。他未有為未來加息的時機及加息步伐提供線索，僅表示利率決策將取決於通脹是否持續達到央行目標。

日本央行未有改變政策指引，重申若經濟和物價趨勢符合預期，將繼續加息。日本央行的聲明稱，許多企業表示將在今年的工資談判繼續穩步提高工資，令實現央行的經濟和通脹展望的可能性上升。

該央行已刪除需要檢視海外經濟及市場風險的措辭，反映其確信美國穩健的經濟增長，將支撐日本經濟。植田指出，多項數據顯示美國經濟穩健，隨着特朗普政策的大方向變得清晰，市場趨於穩定。

美貿易政策為日加息添不確定

彭博社指出，加息的決定似乎與通脹預測上調，以及特朗普重返白宮後的市場初步反應穩定有關。日本央行將截至3月底的2024財年核心消費者物價指數（CPI）升幅預測，上調0.2個百分點至2.7%，並將2025及26財年的核心CPI預測，分別上調至2.4%和2%，較去年10月的預測分別上調0.5及0.1個百分點。這意味在可見未來，日本CPI仍將維持在央行的2%目標水平或以上，為加息提供理據。

此外，日本央行亦表明，金融市場目前相對穩定是有利的因素，反映其一直注視特朗普上台後的市場反應。由於貿易政策的不確定性，加上特朗普呼籲美聯儲繼續減息，而多家主要央行也在放寬貨幣政策，令日本央行的加息路徑充滿不確定性。

植田表示，特朗普的潛在關稅規模「存在非常高的不確定性」，一旦情况明朗化，其影響將反映於央行政策。市場定價日本央行今年底前仍將再加息0.25厘，與植田發言前相若。

瑞穗預計，日本央行將考慮像此前那樣，約每6個月加息一次，下次加息可能在7月或9月。

（綜合報道）

[國際金融]