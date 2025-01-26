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大型科技股受壓 美股三大指數全跌 中美通話帶動中概股做好 金龍指數連升兩周

【明報專訊】市場預期美國通脹升溫，無視美國總統特朗普減息呼聲及債價上升，美股三大指數連升4日後上周五回軟，道指最多跌逾200點；標指創即市新高後亦回落，大型科技股受壓，三大指數中以納指收市跌幅最大，收跌0.5％。不過，市場憧憬中美貿易戰情况緩和，反映中國概念股表現的金龍指數收市升3.72％，報6965點，罕見連升兩周。

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五低開31點後跌幅曾擴大至232點，低見44,332點，收報44,424點，跌140點或0.32％；標指先升至6128點創即市新高後回落，收報6101點，跌0.29％；納指收跌0.5％，報19,954點。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市跌1.4％至406.58美元；蘋果公司（美：AAPL）跌0.39％至222.78美元（見表1）。

Nvida跌3.1％ 「美股七雄」中最差

Nvida（英偉達）（美：NVDA）收市跌3.1％，是「美股七雄」中表現最差，該股自去年12月8日晉身道指成分股後，12個周五交易日當中有8次錄得跌幅，只有4次錄升幅。

此外，外交部長王毅應約與美國國務卿魯比奧通電話，帶動在美上市的中概股普遍做好，愛奇藝（美：IQ）收市大升11.5％至2.23美元，拼多多（美：PDD）、京東（美：JD）及阿里巴巴（美：BABA）3家電商股亦向上，收市分別升7.05％、5.22％及3.53％（見表2）。

一周累計，道指升2.15％；標指及納指亦分別升1.74％及1.65％，三大指數均連升兩周。

歐股走勢不一，英國股市及德股分別跌0.73％及0.08％，法股升0.44％。大宗商品方面，現貨金上周五再向上，高見每盎司2786.05美元，收市升0.6％至2771.25美元（見圖），一周升約2.8％，累計已升5周；紐約期金收市升13.9美元或0.5％，每盎司報2778.9美元，全周累計亦升1.1％。

現貨金價1周升2.8%

特朗普重申要求石油出口國組織（OPEC）降低油價，不過油價上周五未受影響見輕微反彈，紐約期油收市升4美仙或0.05％，每桶報74.66美元，一周累計跌4.1％；布蘭特期油收市升21美仙或0.27％，每桶報78.5美元，本周累計跌2.8％，合計連跌4周。

恒指夜期收報20147點 高水81點

港股方面，恒指夜期上周五收報20,147點，升43點，較恒指收市高水81點；港股ADR比例指數收市報20,155點，升89點或0.45％，意味周一或會高開。