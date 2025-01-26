煤氣旗下怡斯萊 據報赴歐上市

擬集資5億至10億美元

報道指怡斯萊正考慮到歐洲其中一個交易所上市，當中在眾多市場中，倫敦市場正在其考慮之列，但是沒有排除在港上市。雖然該公司擬集資5億到10億美元，但是仍處於初步階段，因此計劃仍可能改變。

煤氣着彭博記者向怡斯萊查詢，怡斯萊的股東貝恩資本則未有置評。如果怡斯萊到倫敦上市，這將是繼長江基建（1038）之後，第二間港資公司到當地上市。

大馬新廠料今年底投產

怡斯萊現時在內地開廠，旗下馬來西亞新廠料今年底可以落成及投產。該公司所生產的再生燃料，早年已取得認證供應歐洲航空市場使用，這為煤氣公司歷年來首次有產品出口歐洲。

該公司更於2022年分別獲貝恩資本及Kerogen注入約7億及1.08億美元新資金，其估值因此得以提升，並晉身成估值過10億美元的「獨角獸」公司，怡斯萊亦已經有利可圖。

現時怡斯萊主要產品包括可持續航空燃油（SAF）、氫化植物油（HVO）和纖維素乙醇等。