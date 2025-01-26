DeepSeek創辦人：先進晶片禁運仍屬難題

梁文鋒認為，矽谷有創新精神是在於「敢」，但內地對前端創新缺乏信心，覺得差距太大，選擇做應用。被問到DeepSeek為何只做研究，不似大部分中國企業兼顧應用，梁文鋒表示，目前階段是技術創新的爆發期，並非應用的爆發期，覺得現在最重要是參與全球創新的浪潮。他長遠希望形成生態，讓業界使用DeepSeek的技術和產品，在此基礎上建立業務。

OpenAI閉源也無法阻止別人追趕

DeepSeek亦有將自家技術開源，與大眾分享。梁文鋒稱：「在顛覆性的技術面前，閉源形成的護城河是短暫的。即使OpenAI閉源，也無法阻止被別人追趕。」他認為，同事從中成長，形成可以創新的組織和文化，才是公司的「護城河」。他又提到，過去多年中國企業習慣由別人創新，自己拿來應用變現，故DeepSeek在這一波浪潮裏，出發點是走到科技前端，推動生態發展，而非趁機賺一筆，「隨着經濟發展，中國也要逐步成為貢獻者，而不是一直搭便車。」他強調，中美AI差距在於原創與模仿，「如果這不改變，中國永遠只能是追隨者，所以有些探索也是逃不掉的。」

中國要逐步成貢獻者 不是一直搭便車

梁文鋒當時表示，DeepSeek短期內無融資計劃，有幻方出資，研發預算充足，「我們面臨的問題從來不是錢，而是高階晶片被禁運。」。被問到大廠是否可用科技拉開差距時，梁文鋒指「技術沒有秘密」，如Nvidia的顯示卡技術「很容易複製」，但重組團隊及追趕下一代技術都需要時間，「所以實際（大廠）的護城河還是很寬。」

上周一國務院總理李强主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，就工作報告聽取意見，梁文鋒列席其中。OpenAI財務總監Sarah Friar上周接受彭博訪問，承認美中之間確有AI競爭，中國正投資AI，認為中國知道AI對經濟及安全有多重要，強調美方不能天真。

[企業地球村]