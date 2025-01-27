澳門酒店新春旺 逾萬元房價再現 入住率料逾九成 業界：首兩月賭收望升單位數

明報記者 陳偉燊

據澳門統計暨普查局數據，截至去年底澳門酒店房間數目只有4.3萬間，比去年農曆年時4.54萬間為少。截至上周六（1月25日）止，賭場酒店預訂普遍於年初二至年初五爆滿。至於在整個8天假期均爆滿的酒店集中在澳門半島居多，包括新葡京、回力及星際。隨着假期臨近，位於倫敦人的瑞吉大套房叫價破萬元的情况再現。至於在新春初段有房間供應的酒店如巴黎人，年初二房間叫價達3098澳門元，不單比年初一高，亦比平日如1月27日年廿八叫價988.2澳門元，高出2.13倍。若與過去數年比較，威尼斯人的豪華皇室套房折算港元後，今年年初一房價3882元，已貼近2018年年初一的3948元水平。

實德環球：叫價千元房最受歡迎

實德環球（0487）副主席馬浩文指出，今年新春檔期料訪澳旅客數目會不錯，但是當前經濟不明朗，加上澳門房間供應仍多，致房價難升，料酒店入住率會逾九成，叫價1000元左右的房間最受歡迎，並以非博彩相關旅遊為主。他相信，市場對美國息口變化及會否經濟制裁其他國家保持觀望，如情况稍好，料今年賭收有望錄得6%至8%升幅。至於新春檔期，他說：「因為橫跨一二月，尤其一月賭收會按月跌，拉勻兩個月估計錄得單位數字升幅。」

另由於美元轉強，馬浩文認為這令到內地旅客來港澳消費時感覺昂貴些。同時由於外國高檔品牌已着手搞網購，到海南消費亦有稅務優惠，因此難免影響內地遊客在港澳的消費意欲。集團會在新春期間舉行節慶活動，他們更與本地藝術家合作，設計本地特色文創產品吸引遊客。

業界料新春遊客人數新高

澳門旅遊業議會理事長胡景光預期，新春訪澳旅客人數會創新高，料會高過旅遊局預期日均18.5萬人次水平。胡景光表示：「除東南亞遊客過來旅遊，加上遊客在泰國被擄事件影響，遊客轉過來港澳旅遊，珠海又落實一周一行簽證，均有助訪澳旅客增加。」他料在春節期間酒店入住率高達95%，房價亦比2024年春節升10%至15%。若在上周中預訂路氹度假區五星酒店，房價已逾6000元，就算澳門半島的五星級酒店亦叫價3000至4000元，一般四星酒店房價也達2000元。他又估計旅客入境高峰自年初三開始，一般旅客會預訂兩至三晚。