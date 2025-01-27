百利天恒拓創新藥 扭虧大賺

撰文 旻晞

百利天恒可算是近期計劃來港掛牌的其中一家較受市場關注的新股，主要是其「往績」確實值得令人期待，公司2023年1月於A股科創板上市，招股價24元，兩年間股價累升逾7倍，截至上周五收市價報194.72元，市值達800億元，投資者看在眼內，自然憧憬其H股亦能複製A股的道路。

不過百利天恒A股之路是「由零到有」的故事。話說百利天恒其實早於1996年成立，成立早期以中成藥及仿製藥為主營業務，事實上有關業務至今仍是百利天恒的經常收入來源。至2010年，公司啟動進軍創新藥業的戰略決策，將中成藥及仿製藥的大部分收入重新投入創新藥研發，2014年在美國西雅圖成立SystImmune，成為集團創新藥研發的基礎；2014年建立起SEBA平台及HIRE-ADC（抗體偶聯藥物、癌症療法中的一種治療方式）技術平台，隨後於2015年建立起GNC多特異性抗體平台，令集團及後取得多項行業「第一」，包括擁有全球首創且唯一的臨牀階段EGFR × HER3＊（見註）雙特異性抗體ADC（BL-B01D1），以及迄今為止全球首創且唯一進入臨牀開發階段的三個四特異性抗體。

BL-B01D1如上述是一種雙特異性抗體ADC，可同時抑制EGFR及HER3通路，簡單而言即抑制了癌細胞的異常增值及存活，以有效遏制腫瘤的生長及轉移。與傳統ADC相比，雙特異性抗體ADC對癌細胞更具針對性及較佳的治療能力。按研究資料，2023年雙特異性和多異性腫瘤藥物市場規模為20億美元，至2033年將達到700億美元，當中中國市場至2033年市場規模達199億美元，同期年複合增長率達57.5%。

與BMS合作 已收首期8億美元

截至最後實際可行日期，百利天恒所有的創新候選藥物仍處於臨牀及臨牀前開發階段，包括BL-B01D1。BL-B01D1於2021年11月開始開展首次人體I期臨牀研究，其多項臨牀試驗現共已入組了2000多名患者，覆蓋10餘種腫瘤，包括肺癌、乳腺癌、頭頸鱗癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、結直腸癌、膽道癌、尿路上皮癌、前列腺癌、卵巢癌、子宮內膜癌、宮頸癌等。目前BL-B01D1是全球首個，也是唯一一個處於臨牀階段的EGFR×HER3雙抗ADC。

「尾數」能否收齊視乎商業化進程

或者基於較領先的研發步伐，至2023年底，百利天恒與BMS訂立全球戰略許可及合作協議，共同開發及共同商業化BL-B01D1，據此，BMS同意向百利天恒支付8億美元首付款，且總對價最高達84億美元。「尾數」能否收齊，視乎BL-B01D1的商業化進程。按招股文件顯示，百利天恒對此頗樂觀，形容其「合理」預期與BMS的戰略性合作將在短期內產生收入。除已於2024年3月收到的8億美元首付款外，有資格於今年年底或之前通過許可產品在美國首次啟動作為一線或二線治療的II期或III期試驗，獲得一筆2.5億美元的不可退還的里程碑付款，以及於明年12月31日或之前通過許可產品在美國首次啟動作為一線治療的III期試驗，再獲得另一筆2.5億美元的不可退還的里程碑付款；達成若干特定監管及銷售表現里程碑後，亦合資格或然收取合共最多71億美元，這便是潛在對價總額最多為84億美元的由來。

今後能否達標仍是未知之數，但收取了8億美元首期付款後，至少集團已預期2024年營業收入可達58億元，按年大幅增加約9.32倍，淨利潤36億元，幾乎確定可首次實現全年盈利，事關去年集團首三季已見盈利40.7億元，2023年同期仍見虧損5.2億元。

估值已反映BL-B01D1能商業化

就是這個「由零到有」的故事，令百利天恒A股拾級而上。不過在百利天恒未收取上述那筆8億美元前，其創新藥物其實一直未有收入貢獻。也是說，於往績紀錄期百利天恒的收入，均來自於銷售超過100種規格的29種獲批藥品，即其原有的仿製藥及中成藥業務。不過有關業務近年受到「帶量採購」計劃影響，收入及毛利率持續下跌，2022年、2023年及去年首三季，百利天恒來自藥物銷售收入分別按年下跌11.7%、20.1%及13.1%；亦由於受計劃影響令藥物銷售價下跌，其藥品銷售毛利率由2021年的73.2%大幅下滑至去年首三季的41.6%。

百利天恒目前估值基本上相當於已計入BL-B01D1能商業化，可收取BMS全額付款，及後集團即使能順利推進BL-B01D1推出市場，現價亦早已反映，那麼若成功在港掛牌，股價的上升空間還有多少，似乎便要再觀望其盈收增長動力能否再呈見突破性增長了。

（註：EGFR：表皮生長因子受體，一種細胞表面受體，能與表皮生長因子結合，觸發細胞內調節細胞增殖、分化和存活的信號通路，通常與癌症的發生和進展有關。HER3：人類表皮生長因子受體3，ErbB受體酪氨酸激酶家族成員，參與調控生長、分化和存活的細胞信號通路，對癌症的發展和進展有影響）

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