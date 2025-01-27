moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利

標籤：新股

【明報專訊】軟件技術服務供應商信華信技術國際（下稱信華信）及線上營銷解決方案服務商浙江盤興數智科技（下稱盤興數智），上周五（24日）向港交所（0388）遞表申請上市。去年8月，信華信已在港設立地區總部，當時表示希望利用香港的國際地位優勢，為全球客戶提供多樣化解決方案。

明報記者

根據信華信的初步招股文件，其聯席保薦人為中信證券與大和資本市場。首次公開募資前，信華信技術持該公司股份86.9%，伊藤忠香港持8.6%，大和總研持4.5%。

當中，伊藤忠香港於去年2月以1.61億元認購信華信750萬股，並在相關投資協議日期起兩年內不得轉讓股份。

客戶包括大和總研日立日本電氣等

此外，截至去年9月底止，信華信的核心企業集團客戶約10家，包括伊藤忠集團、大和總研、日本電氣集團、日立集團、NTT DATA集團、日鐵系統集成和TIS INTEC集團等。

財務方面，信華信2022年度及2023年度收入分別為16.32億元（人民幣，下同）及19.26億元，利潤分別為1.82億元及2.7億元。去年首9個月，公司收入錄得13.1億元，利潤為1.2億元。公司指這主要是由於日圓大幅貶值以致人民幣呈報的收入減少。

盤興數智科技申來港上市

信華信去年8月來港設立地區總部時，據投資推廣署介紹，信華信在日本東京、京都和冲繩及內地大連、濟南和蘇州均設有子公司。同時，董事長王悅表示，去年2月公司與伊藤忠商事株式會社（伊藤忠）簽署了戰略投資協議，支援伊藤忠業務數位化轉型，協助其國際業務發展。

同日遞表申請來港上市的盤興數智，獨家保薦人為浤博資本，而該公司業務包括一站式服務、流量獲取服務、直播電子商務服務，以及其他線上營銷解決方案服務。財務方面，2022年度及2023年度的收入分別錄得4.91億元及8.12億元，純利分別為418.6萬元及2118.6萬元。去年首9個月收入為6.73億元，純利為2050.8萬元。

[新股]