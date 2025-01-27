信華信申港上市 伊藤忠持股 去年港設地區總部 9個月錄1.2億盈利

明報記者

根據信華信的初步招股文件，其聯席保薦人為中信證券與大和資本市場。首次公開募資前，信華信技術持該公司股份86.9%，伊藤忠香港持8.6%，大和總研持4.5%。

當中，伊藤忠香港於去年2月以1.61億元認購信華信750萬股，並在相關投資協議日期起兩年內不得轉讓股份。

客戶包括大和總研日立日本電氣等

此外，截至去年9月底止，信華信的核心企業集團客戶約10家，包括伊藤忠集團、大和總研、日本電氣集團、日立集團、NTT DATA集團、日鐵系統集成和TIS INTEC集團等。

財務方面，信華信2022年度及2023年度收入分別為16.32億元（人民幣，下同）及19.26億元，利潤分別為1.82億元及2.7億元。去年首9個月，公司收入錄得13.1億元，利潤為1.2億元。公司指這主要是由於日圓大幅貶值以致人民幣呈報的收入減少。

盤興數智科技申來港上市

信華信去年8月來港設立地區總部時，據投資推廣署介紹，信華信在日本東京、京都和冲繩及內地大連、濟南和蘇州均設有子公司。同時，董事長王悅表示，去年2月公司與伊藤忠商事株式會社（伊藤忠）簽署了戰略投資協議，支援伊藤忠業務數位化轉型，協助其國際業務發展。

同日遞表申請來港上市的盤興數智，獨家保薦人為浤博資本，而該公司業務包括一站式服務、流量獲取服務、直播電子商務服務，以及其他線上營銷解決方案服務。財務方面，2022年度及2023年度的收入分別錄得4.91億元及8.12億元，純利分別為418.6萬元及2118.6萬元。去年首9個月收入為6.73億元，純利為2050.8萬元。

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