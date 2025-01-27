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UCR：中環新店投資250萬 推咖啡雞尾酒 盼兩年回本

標籤：經濟

【明報專訊】本地連鎖精品咖啡店Urban Coffee Roaster（UCR）成立於2014年，近月看準租金回落進駐中環，除了咖啡，更提供咖啡雞尾酒及無酒精雞尾酒等限定餐單，在港合共有4間分店。

Urban Coffee Roaster主理人歐祖華（Gary）表示，疫情後租金有所回落，雖然今次中環新店的租金比起其他分店更高，但較上一份租約低20%，因此覺得可以一試，「決定冒險一下」，新店投資額約250萬元，希望在兩年內回本。他又指出，希望現時租金已見低位，接下來經濟復蘇可以帶動生意表現，試業期間的生意亦算可以，希望未來可吸引更多遊客到訪。

他指出，首間分店在尖沙嘴，由2015年9月至今已開業10年，每次開店除非表現太差，都希望能「一直做落去」。過去觀塘分店因表現欠佳而結業，同時亦令品牌更了解發展方向，希望開設更小一點的店舖，例如今次中環分店面積約500平方呎，樓高兩層，較銅鑼灣及將軍澳分店明顯較細。不過，他直言很難在港再尋找人流多、合適的地方，因此未有計劃在港再開設分店；去年曾到訪日本、歐洲等海外市場，不排除未來以直營方式進軍海外。

疫後人流減 加價非常克制

歐祖華認為，宏觀經濟較差亦令各個品牌收入受壓，但相信今年的餐飲市道將有所改善，去年不少港人到內地消費或外出旅遊，若美元回落會帶動更多海外旅客到港消費。他透露，現時遊客區分店約兩至三成為遊客，內地客人消費力在疫情後有一定變化，現時來港旅遊的內地客主要來自二三線城市，加上內地的宏觀經濟受壓，令客人消費時亦較克制；海外旅客消費力則相若。

他稱，店舖人均消費與疫前相若，午市約120至160元，晚市200至250元；但疫情後改變生活習慣，令人流較以前少，晚市情况最為明顯。他又稱，2024年咖啡期貨升幅達七成，不過加價仍非常克制及小心，去年初每項產品加價一元，再對上一次加價已是3年前。雖然堂食生意受壓，不過零售業務例如咖啡豆就頗受旅客歡迎，去年生意按年增兩至三成。