體感AI加持 在家可做物理治療

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

金匱醫學科技（RaphAI Health Technologies）共同創辦人兼行政總裁黃俊表示，該公司在2023年4月開始籌備和研發工作，同年8月成立公司。最初目標是應用體感和人工智能（AI）技術，研發一套適合關節和肌肉疼痛患者在自選場所做遙距物理治療的軟件系統FlexMSK，以紓緩物理治療師人手和時間不足的問題。

他們漸漸發覺，這個軟件平台不單適用於遙距物理治療和復康運動，還可以「一雞多味」，靈活地應用到讓普通人自行做運動或者健身操，以達到「治未病」的用途。至於該公司的客路，亦由醫院、復康機構、志願組織（NGO），擴展至普通中學。

毋須體感偵測裝置 手機平板可支援

FlexMSK去年4月開始接受試用，之後繼續更新。現時最新版是FlexMSK 2.0，其動作庫包括由香港理工大學物理治療學系教授、中國康復醫學教育協會、南方醫科大學，以及香港耀能協會提供的內容。

黃俊指出，相對以往同類方案，FlexMSK具有幾個特點，令其成本效益較具優勢。首先，以往這類方案往往需要安裝某些體感偵測裝置（例如微軟的Kinect），配合個人電腦使用。但FlexMSK卻不同，它純靠人工智能技術辨識人體的骨架，亦採用App的形式推出。所以，使用者只需要有智能手機或平板電腦便行，節省購買其他硬件的開支。

物理治療師可自行上載新動作

第二，FlexMSK不單可以讓使用者做某個動作的整體評分，更加細緻到按每個關節的活動幅度評分。這有助物理治療師有效監察和快速了解每個使用者的不足之處，再給予改善建議。

第三，以往的同類方案要更新動作庫程序非常複雜，物理治療師無法自行增加新動作，一定要由開發方案的公司代勞。這令到更新動作庫的實際成本很高，也需要很多時間。但FlexMSK卻不同，可以讓物理治療師隨時自行加入新動作，完全毋須編程，十分簡易高效。物理治療師只需自拍新動作的視頻，上載到雲端，以及為每個動作設定需要關注的幾個關節。之後，FlexMSK就會自動完成轉化工作，即是從視頻中識別出骨架，計算每個關節的活動角度等。最後，物理治療師只需為新動作設定名稱，選擇一幅封面圖，就可以發布給患者使用。

由去年4月開始，參與試用FlexMSK的包括廣州3間三甲醫院、4間越南醫院、香港耀能協會，還有數間本地中學。其中，廣州那3間醫院透過FlexMSK，教授肺癌康復者和高血壓患者在家中做復健運動。至於4間越南醫院剛於今個月開始試用。

內地越南7家醫院試用

香港耀能協會總監（專業及程序發展）黃源宏表示，該會旗下3個中心部分患者由大半年前開始試用FlexMSK，在家中做復康運動，主要是一些曾中風患者。這些患者在家中自行做運動時，可能是看物理治療師示範的視頻，也可能是看他們自己以往在治療室內在物理治療師指導下拍攝的視頻。因為有部分患者覺得，要和物理治療師的示範比較，標準顯得太高、太困難（其分數會很低）；但若和自己以往的最高水準比較，則比較容易辦到。

崇真書院副校長葛蔭南透露，該校去年下學期亦曾有數十名學生試用過FlexMSK，年級涵蓋中一至中六。當時，這些學生每日透過FlexMSK在家中做5套教育局推薦的體適能動作（例如開合跳等）。FlexMSK每次都會根據有關動作的完成度（包括次數）、是否在合理時間內完成，以及其標準程度來綜合評分。為鼓勵個別學生，學校更設立兩個排行榜。但由於負責的老師離職，該校在去年9月的新學期未有繼續試用FlexMSK，但未來有意重新試用。

黃俊透露，有些中學的足球隊和籃球隊覺得，全隊人練波的時間有限，所以有意將練波時間集中用來訓練球技；將體能訓練透過FlexMSK來教授和監察，讓隊員自行在家中鍛煉。還有一些青少年中心，也有煉興趣利用FlexMSK來輔助教授街舞等運動。

[新經濟新天地]