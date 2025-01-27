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按使用人數計算月費年費

【明報專訊】金匱醫學科技（RaphAI Health Technologies）共同創辦人兼行政總裁黃俊表示，FlexMSK由去年中開始正式銷售。收費方式純粹以使用者的人數來計算月費或年費，每名使用者的使用時間不限。現時已有兩家本地中學購買了全校學生的使用權，還有大約8間中學和兩間小學商討中。

據悉，世界衛生組織（WHO）近年建議，5至17歲的兒童和青少年平均每日應做最少60分鐘的中等至劇烈強度的體能活動（簡稱「MVPA60」）。教育局為了配合這項建議，支援學校營造體育氛圍，向每間公營和直資學校發放15萬元的一筆過津貼，讓學校在2026/2027學年或之前運用來舉辦相關活動及計劃。黃俊沒透露每個FlexMSK使用者的月費或年費是多少，但就表示，15萬元的一筆過津貼，應該足夠讓全校學生使用FlexMSK兩至三年。

至於本地公立醫院方面，該公司亦曾向醫管局屬下多個聯網介紹FlexMSK，並和醫管局內部的創科部門交流。但暫時還未有本地公立醫院開始試用或正式付款使用。

現時該公司在香港和廣州共有大約10名員工，大部分是軟件工程師。他估計，隨着收入增長，該公司明年有機會收支平衡。但由於開拓外國市場難免也要設立一些分公司，所以該公司亦計劃今年內做一次A輪融資。

[新經濟新天地]