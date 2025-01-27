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唐樓申安老按揭或需先驗樓

【明報專訊】讀者來信：

我和先生已退休，早前購買了香港年金，現正領長者生活津貼，所以每月有大概11,000元左右的「收入」，不過仍然有一點點入不敷支。現時除了自住的唐樓以外，已沒有其他的資產，有考慮過申請安老按揭，是否舊樓不能申請？有沒有其他注意事項或建議？

筆者回覆：

香港市區舊樓林立，曾有統計指本港樓齡達50年或以上的私人樓宇數目過去10年急增至9200幢，這也是退休策劃不能忽略的事項，將會有愈來愈多長者居住於較為老舊的物業，畢竟物業的樓齡也會跟着業主的年齡一同上升，人老了會病，樓老了同樣有各種的問題，甚至乎會影響作為資產而產生現金流的能力。

以王太太的問題為例，唐樓的樓齡多數已過50年，根據安老按揭的申請資格所示，作抵押的物業需為樓齡50年或以下，如果在50年以上，要視乎情况去批核，即有可能需要花錢驗樓。所以，不是一定不能申請，詳情建議進一步諮詢相關的機構。至於有什麼其他的注意事項呢？下文將繼續詳談。

首先，根據王太太所提供的資訊所示，現時有入不敷支的情况，每個月的缺口約4000元，可能由於仍然有銀行存款50萬元，假設其他情况不變下，仍然有機會「慢慢搣」近10年，所以不排除因此而心大心細，以致不急於申請安老按揭，但值得一提的是現時「長命百歲」也不奇怪，如果已知存款是不夠用的，宜及早準備。

部分申請人盼早鎖定年金金額

另外，樓市不再是「只升不跌」，老舊物業可能面對更大的市場壓力，從而影響估值，繼而令安老按揭的年金有所減少。從安老按揭的申請數字看，可能也反映出不少長者擔心樓價進一步下跌，因為近日安老按揭的申請大增，不排除一些申請人認為及早鎖定年金金額更「實際」。

第三，假設物業是夫妻聯名持有，申請人均為66歲，市值350萬元的物業，選舉固定利率的話，大概可領8435元的年金至終身，加上現時的年金收入和長者生活津貼，每月現金流可達19,000元左右，要留意如果每月有盈餘的話，存放於銀行戶口則變成「資產」，長時間下去，是否或如何影響長者生活津貼的申請，宜根據自身情况進一步留意。

第四，如果物業樓齡很高，不排除會引伸不少的維修費用，宜了解清楚再判斷申請安老按揭的安排和時機將更好。總的而言，持有老舊物業退休，將會面對愈來愈多的挑戰，準退休人士除了檢視自己的金融資產外，都應該檢視自己的物業狀况，早一點做規劃。最後，以上只是通用的資訊，不構成任何形式的意見，有需要的朋友宜進一步諮詢相關的專業人士。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

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