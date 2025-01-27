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Christian Scherrmann：不明朗因素未除 聯儲本月料按兵不動

【明報專訊】我們預料聯儲局在即將舉行的1月議息會議上將維持利率不變，但最新經濟數據顯示其立場或較去年12月溫和。近期通脹數據為聯儲局提供了進一步小幅減息的空間，雖然就業市場的招聘活動保持旺盛，但暫時未產生通脹壓力。然而，政策不明朗因素仍在。聯儲局官員雖已了解新政府部分施政方向，但關稅政策及財政政策走向仍未明確。此外，2023及2024年的經濟增長放緩和通脹降溫，主要得益於大量勞工流入，但此趨勢預計將顯著減弱，不但令經濟前景難以預測，更要考慮經濟放緩帶來的降通脹效應，是否足以抵消勞動力短缺造成的價格壓力。

目前風險明顯偏向上行

關稅方面，關鍵在於其是否純粹作為經貿外交工具，還是政府計劃以關稅收入填補開支。我們預期關稅政策或會是兩者兼備：初期主要用作外交政策工具，待貿易協議達成後，才為政府帶來更多收入。

這意味着關稅可能逐步減少並分階段推行，市場對通脹的預期影響或因此變得較溫和。

總體而言，鑑於新政府的政策方向尚未完全明確，我們仍維持對聯儲局政策的預測：最早將於3月進一步小幅減息，6月或有機會再減息一次，之後局方或會基於通脹仍具韌性而轉趨觀望。目前風險明顯偏向上行。

DWS首席美國經濟學家

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Christian Scherrmann 投資放大鏡]