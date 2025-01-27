袁國守：搜尋蛇年中國投資機會

本周三（1月29日）便是大年初一，踏入蛇年前，中信里昂一如過去多年發表中信里昂證券風水指數，該行稱今年恒指將如「蛇行曲折」，預期春冬兩季市場升勢良好，於漫長夏日就低迷無力，全年小幅下跌。該行强調，今年6月恒指將有如「在岩石上曬太陽的一條懶蛇」，停滯不動。

當然，這類玄學測市方法，在農曆新年期間趁趁熱鬧看看無妨，不用太上心。回到基本分析，新春前，富達國際和Ninety One晉達先後為中國經濟及股市把脈，分析在蛇年的投資機會和風險，不妨參考。先聽聽富達的看法，該公司亞洲經濟分析師劉培乾表示，隨着中國內地致力刺激國內經濟及應對外圍經濟逆風之間尋求平衡，富達預測2025蛇年中國經濟的基本情景為「平穩」，並稱市場普遍預期，今年內地將聚焦培育經濟增長新動能，因而將推出更多逆周期財政政策，且實施適度寬鬆貨幣政策。

富達預期，蛇年內地將重新平衡其經濟增長動力，重心轉向提振內需，強調政策及早轉向由內需消費驅動經濟及高質量發展，預計整體經濟增長有望維持穩定，通脹則將保持溫和。此外，該行預計2025年內地將推出更多刺激經濟政策，以抵消全球需求放緩的負面影響。

特朗普上台，對華政策存在變數，故人行一直策略性維持人民幣匯率穩定。富達預期，當人民幣匯率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金率。劉培乾指出，刺激經濟的財政政策更着眼於消費、化解地方政府債務及鬆綁房地產市場等，預期於3月召開的「兩會」將會公布新一輪重大刺激經濟政策。

至於晉達，農曆新年前發表「新春展望：蛇年如何趨吉避凶」報告，當中晉達資產管理中國股票投資組合經理馬文暢稱，特朗普再次當選之前，中國企業早已開始在更接近終端市場的地區設立生產基地，例如南美洲和東南亞，這些舉動能為潛在的新關稅或貿易摩擦提供緩衝。他補充，雖然過去10年中國對美國的直接出口減少30%，但與此同時對越南和墨西哥等中間國家的出口增長，有效重塑貿易流，突顯全球貿易的靈活性。

馬文暢稱，在股票方面，晉達繼續發現多類股票受到特殊投資因素所帶動，如科技和健康護理等行業都提供優質及高增長投資機會；與此同時，能夠為股東提供可觀現金回報的股票別具價值，特別是在原材料和金融業等領域，該行集中投資於盈利能力強勁及動力正面的企業，這些機會涵蓋中國在岸和離岸市場。

此外，他表示，該公司正把握電網投資、工業領域的工程機械，以及消費相關公司等領域的機遇，它們正在奪取國內市場份額，或是在出口市場上具有競爭力，尤其那些涉足非美國市場的公司；同時，看好電動車供應鏈的潛力，此領域預計將受惠於中國和全球的持續結構增長，中國股市提供了大量可供選擇的股票。

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[袁國守 投資心戰室]