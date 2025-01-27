moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：搜尋蛇年中國投資機會

【明報專訊】蛇年將至，從玄學角度分析，港股在蛇年的夏天將「低迷無力」，春冬兩季表現則較好。若用回傳統基本分析，預料蛇年中國經濟趨平穩，中央將推出更多逆周期財政措施，並實施適度寬鬆貨幣政策；挑選板塊時，內需消費可秤高一線，因內地正朝向由內需消費驅動經濟及高質量發展。

本周三（1月29日）便是大年初一，踏入蛇年前，中信里昂一如過去多年發表中信里昂證券風水指數，該行稱今年恒指將如「蛇行曲折」，預期春冬兩季市場升勢良好，於漫長夏日就低迷無力，全年小幅下跌。該行强調，今年6月恒指將有如「在岩石上曬太陽的一條懶蛇」，停滯不動。

當然，這類玄學測市方法，在農曆新年期間趁趁熱鬧看看無妨，不用太上心。回到基本分析，新春前，富達國際和Ninety One晉達先後為中國經濟及股市把脈，分析在蛇年的投資機會和風險，不妨參考。先聽聽富達的看法，該公司亞洲經濟分析師劉培乾表示，隨着中國內地致力刺激國內經濟及應對外圍經濟逆風之間尋求平衡，富達預測2025蛇年中國經濟的基本情景為「平穩」，並稱市場普遍預期，今年內地將聚焦培育經濟增長新動能，因而將推出更多逆周期財政政策，且實施適度寬鬆貨幣政策。

富達預期，蛇年內地將重新平衡其經濟增長動力，重心轉向提振內需，強調政策及早轉向由內需消費驅動經濟及高質量發展，預計整體經濟增長有望維持穩定，通脹則將保持溫和。此外，該行預計2025年內地將推出更多刺激經濟政策，以抵消全球需求放緩的負面影響。

特朗普上台，對華政策存在變數，故人行一直策略性維持人民幣匯率穩定。富達預期，當人民幣匯率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金率。劉培乾指出，刺激經濟的財政政策更着眼於消費、化解地方政府債務及鬆綁房地產市場等，預期於3月召開的「兩會」將會公布新一輪重大刺激經濟政策。

至於晉達，農曆新年前發表「新春展望：蛇年如何趨吉避凶」報告，當中晉達資產管理中國股票投資組合經理馬文暢稱，特朗普再次當選之前，中國企業早已開始在更接近終端市場的地區設立生產基地，例如南美洲和東南亞，這些舉動能為潛在的新關稅或貿易摩擦提供緩衝。他補充，雖然過去10年中國對美國的直接出口減少30%，但與此同時對越南和墨西哥等中間國家的出口增長，有效重塑貿易流，突顯全球貿易的靈活性。

馬文暢稱，在股票方面，晉達繼續發現多類股票受到特殊投資因素所帶動，如科技和健康護理等行業都提供優質及高增長投資機會；與此同時，能夠為股東提供可觀現金回報的股票別具價值，特別是在原材料和金融業等領域，該行集中投資於盈利能力強勁及動力正面的企業，這些機會涵蓋中國在岸和離岸市場。

此外，他表示，該公司正把握電網投資、工業領域的工程機械，以及消費相關公司等領域的機遇，它們正在奪取國內市場份額，或是在出口市場上具有競爭力，尤其那些涉足非美國市場的公司；同時，看好電動車供應鏈的潛力，此領域預計將受惠於中國和全球的持續結構增長，中國股市提供了大量可供選擇的股票。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]