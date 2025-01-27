《幫你格價》：新春外遊 善用高回贈信用卡

明報記者 劉敬華

是次比較的信用卡中，若只比較外幣簽帳回贈率，以富邦白金卡較高，此卡可就海外簽帳提供最高8%回贈，但僅限於新台幣簽帳，日圓或韓圜簽帳回贈為4%，其他外幣簽帳回贈則為2%，即扣除1.95%海外簽帳手續費後，各類海外簽帳淨回贈率分別為新台幣的6.05%、日圓/韓圜的2.05%及其他外幣0.05%，較適合經常到台灣旅行或公幹的人士使用。

至於同樣可提供較高外幣簽帳回贈的恒生Travel+ Visa Signature卡，也如富邦白金卡般，只針對部分外幣提供較高回贈，但可提供高回贈外幣數目較富邦白金卡多，當中更不乏港人熱門外遊地區的貨幣，目前該卡可就日本、韓國、泰國、新加坡和澳洲的外幣簽帳提供7% +FUN Dollars獎賞，並可就其他外幣簽帳提供5% +FUN Dollars獎賞，即扣除海外簽帳手續費後，淨回贈率分別為5.05%及3.05%。

要留意的是，不少提供較高海外簽帳回贈的信用卡，需要持卡人每月簽帳達指定金額，方可獲高外幣簽帳回贈優惠。再以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，持卡人需先行登記恒生Travel+ Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，並於每月累積合資格零售簽帳滿6000元，同月的指定地區外幣簽帳方可獲7% +FUN Dollars獎賞，還要留意每月的獎賞上限，包括指定地區外幣簽帳、其他外幣簽帳、本地交通簽帳及本地餐飲簽帳等此4類簽帳，合計的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

或設每月簽帳金額門檻

此外，還可考慮部分可就全球食肆及網上簽帳提供較高回贈的信用卡，如信銀國際Motion信用卡，由即日起至今年6月30日的推廣期內，該卡每月累積合資格零售簽帳滿3800元或以上，同月的食肆及網上簽帳可獲6%現金回贈，海外食肆簽帳也包括在內，惟不包括酒店餐飲，意味以此卡於海外餐廳簽帳，又或於外遊前透過旅遊網站訂購機票、火車票及旅遊景點門票，也可獲得6%回贈，而目前該卡迎新禮品可選發卡首3個月外幣簽帳10%現金回贈，合資格外幣簽帳包括非港元結算的零售簽帳及網上消費，但要留意此迎新優惠的現金回贈上限為1000元。

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