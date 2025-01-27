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溫傑：收入盈利高增長 美團可分段儲貨

【明報專訊】美團（3690）共有兩個業務分部，分別為核心本地商業（包括即時配送業務及到店酒旅業務）和新業務（例如社區電商業務，即美團優選）。集團最大優勢為管理層對宏觀經濟及行業發展的準確判斷，加上尚佳的執行力，推動去年首3季業績快速增長。以第三季為例，收入由2023年同期的765億元（人民幣，下同）增長22.4%至936億元。期內的分部經營溢利總額按年由50億元，增長至136億元，分部經營利潤率按年由6.5%增加至14.5%。

具體而言，針對內地消費模式改變，客戶更注重性價比，集團一方面為商家提供全流程的數字化支援，同時為消費者提供高性價比的產品。以「拼好飯」為例，集團在選品、補貼策略及流量分配方面協助商家，幫助他們有效地擴大高性價比產品的銷量，並聚焦爆品經營。此外，集團亦進一步拓展「品牌衛星店」及「美團閃電倉」，前者已成為連鎖餐飲品牌的新增長動力，後者落地到更多下沉市場，更好地滿足消費者對不同產品的需求。

同時，美團的「神會員」計劃正在發揮效用，用戶可以在點外賣、團購、足療、美容等多種場景中使用神會員優惠，大大擴展了會員的適用範圍，在交叉銷售的幫助下，神會員正在餐飲外送領域拓展至到店、酒店和旅遊領域。

管理層表示，看到現時還有眾多新品類在即時零售中有着很低的滲透率。隨着用戶的即時消費場景從飲食、日用等基礎需求拓展到「吃用贈娛購」等不同方面，消費品類隨之拓展，產品客單價有望提高。基於平台的利潤能力往往取決於規模效應，可買的品類增加可提升用戶黏性及購買頻率。

展望2025年，受惠兩個業務分部均有望持續增長，預期收入有望增加15%以上。而受惠美團優選及其他新業務穩健進展，新業務的損失應會進一步改善（2024年3季度新業務的營業損失已按季收窄22%至10億元），預期今年集團每股盈利有望增加三成。

最後，集團近期有兩項消息值得關注。首先是集團進軍沙特阿拉伯外賣市場（Keeta於當地正式上線不到半年，現時已拓展至4個沙特城市，最新分別是1月1日的吉達及1月6日的麥加）將給2024年4季度和2025年帶來更多的虧損，有機會限制新業務的減損空間。

與此同時，美團正在試水「浣熊食堂」外賣店業務。根據資料，此業務是集團投入資金和人力，深度參與餐飲上下游的「互聯網+明廚亮灶」模式，目標是建設更具備消費者信任的餐飲外賣供應。相關消息均反映管理層積極求變，主動出擊的心態，中長線總體業務及盈利擴張值得憧憬。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]