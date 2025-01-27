moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：特朗普態度飄忽 戰友宜穩守突擊

【明報專訊】說上星期是「特朗普周」相信不為過，因他上周一（20日）正式重返白宮，隨後即簽署多項行政命令，成為全球焦點。對於本地投資者來說，最關心的是美國對華徵稅取態，惟最終徵收多少關稅，至今仍是問號。

去年競選期間，特朗普說會向中國產品徵收60%關稅，當選後改成10%，上周又改口風，稱「寧願不必對中國使用關稅」，刺激A股港股揚升。恒指上周五收報20,066點，漲365點或1.86%，更連升兩周，合共進帳1001點或5.3%。

不少分析認為，特朗普態度飄忽，無非想增加與中國博弈的籌碼，故美方最終「底牌」短期難以知曉，港股走勢料續跟隨特朗普「口術」起落，意味投資風險增加，戰友暫時只好穩守突擊。

展望本周，聯儲局將於本周四（30日）公布議息結果，雖然特朗普要求聯儲局立即減息，但市場預期本月維持利率不變，料至年中才再降息。另外，大型科技股如微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）及蘋果（美：AAPL）將於本周公布季績，美股投資者在即將來臨的長假期中，宜預留時間「做功課」。

最後一提的是，農曆新年假期關係，下周一（2月3日）《Money Monday》暫停，蛇年再跟讀者見面，預祝各位身體健康、財源廣進。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]