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摩根大通亞洲：聯儲料不減息 歐美購10533

【明報專訊】聯儲局及歐洲央行均將於下周議息。市場預料聯儲局於連續三次減息後或將按兵不動，維持利率不變。觀察芝商所FedWatch工具，截至上周五本港時間上午10時，利率期貨反映交易員認為聯儲局於1月會議上維持利率不變的機會率達99.5％。據彭博智庫指出，聯儲局1月所發表的褐皮書或對美國經濟及潛在通脹的看法相對樂觀，因為彭博智庫以語言處理模型分析出褐皮書中謹慎的措辭減少，積極的表述相對增多。在環球政治及貿易不明朗因素籠罩下，市場觀望聯儲局於會議中最新的看法。

美匯指數本周於108水平爭持，如投資者欲部署央行議息，看淡美元後市及看好歐元升值的話，可留意歐元兌美元認購證（10533），行使價1.12美元，實際槓桿18.6倍，2025年9月30日到期。如預計歐元將持續走弱及美元走強，可留意歐元兌美元認沽證（10486），行使價0.98美元，實際槓桿19.8倍，2025年6月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]