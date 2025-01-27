moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：地產代理業會否式微？

標籤：廖偉強

【明報專訊】還有兩天就要過新年，不少人都希望今年本港地產市場可以「蛇來運到」，擺脫這幾年的下跌局面。事實上，去年整體樓價已跌逾6.5% ，由歷史高位更累跌近三成。市場仍持續出現發展商及一些重磅投資者爭相沽貨，加上政府連續幾年財赤，令有些人仍然看淡樓市。

筆者在地產界多年，很清楚房地產市場的變化及走勢，所以也不會看得過於負面。其實，自從去年政府撤銷所有辣招，以及聯儲局減息3次，香港樓市在成交量方面已漸見起色。不過，大部分人只關心樓價升與跌，反而對經濟及消費市道的曙光卻視而不見。香港的旅遊、娛樂、零售及飲食行業，在這幾年經歷洗牌後，正有序地復蘇；亦有很多外資及內地的資金，重新來到香港。地產代理的生意，同樣也逐漸走出谷底。以筆者公司所屬的集團為例，去年總體盈利已回復正常，表現令人驚喜。

有人會以風水學的「九運」來研判地產業的前景，指去年開始已進入「九運」，而九運的五行屬火，當運的行業包括光學、能源、資訊、科技、創新、美妝及飲食等，所以，早年經歷大豐收的地產業已「無運行」。筆者並不迷信風水，當然更加不會認同地產行業已開始式微。其實每一行的興旺與否，除了是外在的環境使然，也要視乎行業是否有進步，地產代理行業當然也不例外。近年地產代理行業逐步擺脫傳統行業的形象，結合資訊科技，運用大數據、人工智能等，也大量使用社交媒體作為吸納客源的媒介。時代的變遷，行業的交替，是不變的定律，但並不代表地產行業沒有未來，只要懂得變化及與時並進，任何行業都有機會繼續發展，並且隨時都可成為熱門的行業。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]