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布少明：展望蛇年 陽春將至

標籤：布少明

【明報專訊】寫這篇文章的時候，已是春節前夕，先和各位讀者拜個早年，祝大家新一年安居樂業，身心安康。展望蛇年樓市，筆者認為可以用「穩」字來形容，成交穩升，樓價大有機會企穩。

未來影響樓價的因素，是供應量。看供應量不能單看政府的預估數字，還須視乎「貨尾」總數。據美聯物業研究中心資料顯示，去年12月全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約21,674伙，較2023年12月約21,886伙按年輕微減少約1%。

雖然整體貨尾數量看似仍然高企，值得留意，2023年或以前推出項目的「舊貨尾」由原先的21,886伙大減約15,335伙，去年一手成交量升至約1.56萬宗，按年升約五成，並創3年新高。在一手交投暢旺之下，不少新盤被市場吸納，令「舊貨尾」顯著減少。去年發展商同時積極推售全新盤，據統計去年共推出47個全新盤項目，涉及約15,010個單位。因此去年一手成交量雖向好，但難以短時間內全數吸納眾全新盤所有單位，導致去年共新增約6339個「新貨尾」。此消彼長下，去年累積貨尾量按年輕微減少，維持逾2.1萬伙水平。

相信隨着減息周期加快，市場吸納物業的力度有望加強，估計整體貨尾數量將會拾級而下，助樓價進一步穩定。事實上，美聯樓價指數最新報129.08點，按周微跌0.07%；不過，若與4周前相比，樓價指數升0.88%；而本年迄今亦錄約0.74%的升幅。美聯信心指數最新報64.2點，按周升1.9%，反映市場信心正在不斷增強，相信在春節過後，無論新盤及二手交投將會顯著回升，再度出現「小陽春」。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]