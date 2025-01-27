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王品弟：憧憬減息未完 樓市回暖在即

標籤：王品弟

【明報專訊】差餉物業估價署最新數據顯示，截至2024年12月，私人住宅樓價指數報289.1點，按月回落約0.65%，終止兩連升，按年則跌7.13%。事實上，自本港9月啟動減息步伐開始，買家入市步伐逐步回升，惟年尾屬樓市淡季，加上臨近聖誕節及農曆新年，買家入市步伐稍為減慢，故導致12月份的私人住宅樓價指數回落。

而租金方面，12月份私樓租金指數報193.2點，按月升約0.36%，全年累計升3.9%，連續兩年「租升價跌」。普遍來說，年尾屬租務淡季，但差估署仍於12月租金指數中錄得升幅，反映市場上對租務需求持續。隨着市場預料美國於年內將會再次減息，料本港亦有機會跟隨，本港高息環境已過，加上樓價逐步喘定，「供平過租」情况將會持續一段時，料吸引更多的租客「轉租為買」。

另一方面，根據房屋局日前最新公布的私人住宅一手市場供應統計數字，未來3至4年潛在新供應單位數目（包括已批出土地可隨時動工的單位數目、建築中但仍未售出的單位數目及已落成但仍未售出的單位數目）2024年第四季錄約10.7萬伙，按季減約0.9%，連跌3季，見5季新低。

筆者認為，隨着本港市場氣氛逐漸回暖，料農曆新年後，待市場上的節假日氣氛減退後，樓市可能會迎來一波「小陽春」。展望2025年減息未完、內地買家持續入市，料全年樓價有望上升超過10%。交投方面，預期今年會較去年活躍，料「一手漲、二手升」勢頭延續，估計2025年一手成交量有望達1.8萬宗，按年升逾一成；二手成交量進一步升至4.2萬宗。

香港置業研究部董事

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[王品弟]