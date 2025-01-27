強積金TVC供款享扣稅優惠

明報記者 袁國守

所說的TVC，是現行強積金制度下一種可以享有薪俸稅及個人入息稅扣稅優惠的強積金供款，由於是為增強退休儲備而設，所以跟強制供款一樣，帳戶結餘必須保存至65歲退休時，或基於強積金法例容許的理由方可提取。

根據積金局網站資料，MPF計劃的供款帳戶或個人帳戶持有人，或獲MPF豁免的職業退休計劃成員，均符合資格在強積金計劃開立TVC帳戶。

最高年享6萬免稅額 慳稅最多1.02萬

然而，相比其他MPF「自願供款」，TVC有何不同？首先要明白，MPF自願供款有分TVC、特別自願供款（SVC）、現有僱主所選的強積金計劃的供款帳戶作自願供款 （VC）3種類別（見表）。當中的TVC，每年最多可享6萬元免稅額，成員可靈活安排及調整供款額及次數，且可自由選擇以月供及/或一筆過方式供款，供款額可低至300元（按月）或3000元（一筆過），而對僱員而言，SVC和VC則未能享有稅務優惠。

為吸引更多MPF成員開立TVC帳戶，宏利近日宣布，今年1月1日起推出TVC客戶優惠，該公司新客戶於3月31日或之前成功開立TVC帳戶並作出新供款，或由其他強積金服務供應商轉入TVC累算權益，最高可獲3.5%的一筆過特別紅利單位回贈（相等於2100元回贈金額）。開立TVC帳戶後，成員便可在下一個課稅年度（即2024年4月1日至2025年3月31日）在薪俸稅或個人入息課稅享有稅務扣減優惠。

宏利表示，TVC是一種用作籌劃退休的額外強積金供款，所有合資格強積金成員均可透過TVC加快增加退休儲備，同時其供款金額可助成員慳稅，每年最高可扣稅金額為6萬元。換言之，每一課稅年度，薪俸稅及個人入息稅的最高扣稅額為6萬元，以現時最高稅率17%計算，該金額等同為打工仔最多節省10,200元稅款。

宏利：去年客戶TVC投資回報不錯

宏利指出，過去一年，按強積金管理資產值（AUM）計算，該公司在TVC市場佔有率達28%，按年增長保持穩定，參與成員人數亦保持穩定增長10%。

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，在美股全年表現持續做好，以及內地和香港市場去年第三季大幅反彈下，去年整體客戶TVC投資組合回報不錯，TVC資產總值全年錄得27%的升幅。她績指出，該公司發現，60%的宏利TVC成員會選擇一筆過供款，申請高峰期主要為每年第一季，特別是2月及3月時份，當大家領取花紅後，平均供款金額約5萬元。

此外，何精怡表示，透過TVC帳戶作出額外供款，除了有助慳稅外，還可以透過適當的資產配置策略，增加長線投資組合的增長潛力以對抗通脹。她指出，投資期愈長，複息效應效果愈明顯，滾存金額亦愈大；成員愈早開立TVC戶口並完成供款，能提早發揮複息效應對退休儲備金帶來的正面影響。

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[袁國守 退休綢繆]