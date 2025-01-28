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外匯基金去年賺2190億 單季蝕201億 余偉文：外匯基金若增撥予政府 須先保貨幣穩定

【明報專訊】金管局公布去年外匯基金回報表現，投資收入按年跌3%至2190億元（見表），單計第四季表現，整體投資虧損201億元，當中債券回報收益較第三季大削83%至113億元，港股及外匯亦按季由盈轉虧，分別於季內錄得67億元及274億元虧損。特區政府財赤問題引來關注，引起市場討論外匯基金能否增加對政府分帳，金管局總裁余偉文表示，財政司長可根據條例調撥外匯基金盈餘，惟需考慮其會否削弱市場對聯繫匯率信心。

明報記者 江陵凱

對於外匯基金去年第四季表現，余偉文指季內美國及英國國債的孳息率上升速度較快，代表債價下跌，令有關投資債券資產的估值下跌。他續指出，美國債息上升同時令美元走強，均令非美元的外匯資產估值下跌。

須防削弱外匯基金「子彈」

就市場關注金管局錄得盈餘的外匯基金會否增加對政府分帳。余偉文指財政司長可根據《外匯基金條例》第8條，並經過諮詢後，將外匯基金內的盈餘款項作一次性調撥，但他提到條例要求考慮作調撥時，不會影響外匯基金保護貨幣金融穩定的作用。「我哋唔知道有咩嘢，會殺到埋嚟我哋身邊……會唔會動用第8條就要去諗，咁複雜嘅環境底下，究竟咁樣去用外匯基金，會唔會令市場擔心削弱外匯基金嘅能力，削弱外匯基金足夠嘅『子彈』，去保衛貨幣穩定，呢個課題一定要考慮得好周詳。」

稱現分帳安排行之有效 無需要改

余偉文又指由2007年起，外匯基金給予政府回報設有既定方程式，為外匯基金投資組合的「6年平均回報」，並設「保底」機制，最低則會給予3年期政府債券的回報率。他舉例指2022年當時外匯基金虧損約2000億元，但分帳給政府財政儲備，連同政府下不同基金，以及政府的法定機構，仍有合共500億元，而相關安排「行之有效」。他表示雖然政府可選擇修訂方程式，但指「見唔到有咩需要去改變呢個安排。」

被問及新一期銀債被改作長遠基建工程用途，會否影響外匯基金內的投債收益時，金管局副總裁李達志回應指出，政府發債後所得出的剩餘金額，會撥給金管局作投資之用，「如果佢（政府）多啲畀我哋幫佢投資，咁我哋咪可以畀多啲回報畀佢。」

外匯基金2024年支付予財政儲備下營運及資本儲備存款，以及給予政府基金及法定組織款項的息率維持於3.7厘，涉及132億元及157億元，較2023年分別減少24.6%及4.8%。金管局表示，去年支付予未來基金的款項，需待上年的綜合息率確定後才可公布。