港上月出口升5.2%勝預期 進口跌1.1%

輸往內地升14.9% 往美跌15.2%

按國家或地區分析，2024年12月內地繼續是香港最大出口地，按年升14.9%至2350.17億元，第二大出口目的地美國按年跌幅擴大至15.2%，錄219.46億元，為2023年6月以來最大跌幅。進口方面，部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，內地按年跌3.1%至1950.84億元，越南及韓國亦跌21.7%及5%。

按主要貨品類別計，去年12月部分類別的整體出口貨值錄升幅，「辦公室機器和自動資料處理儀器」類別按年增52.1%，是升幅最大類別；雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）及專業、科學及控制用儀器及器具錄跌幅，按年分別跌8.3%及33.4%。

政府發言人表示，上月輸往內地的出口明顯擴張，輸往歐盟的出口轉升；出口至美國則進一步下跌。展望未來，外圍不確定因素尤其是貿易摩擦，或壓抑香港的出口表現，不過內地政府推出多項提振當地經濟措施，應能提供支持。

分析：中美貿易摩擦對港存挑戰

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，港12月出口增長再度回升，主要由於輸往內地的出口增長加快，抵消部分地區如美國、印度及阿聯酋等地的跌幅。出口商在過去數月或因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨的因素，可能已大致消化，令輸往美國的出口跌幅擴大。他又指出，中美貿易關係前景不確定性增加，料繼續為香港外貿表現帶來挑戰；內地有望推出更多具體措施刺激內需，或有助帶動內地需求，加上新興亞洲地區經濟表現強勁，可望抵消部分負面因素，估計港今年出口增長或出現停滯。