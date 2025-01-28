A股收爐日偏軟 港股漲131點逾一個月高

A股龍年「收爐」，三大指數均下跌，滬綜指收跌0.06%，深成指跌1.3%，創業板指數挫2.7%。龍年全年計，滬綜指累漲逾13%，深成指累漲逾15%，創業板指數累漲約20%。滬深股市由1月28日起至2月4日休市，2月5日復市。

北水「落閘」前流入91億

港股方面，恒指高開51點，最多升230點，高見20,296點，之後大市升勢回順，收市升131點，報20,197點，是去年12月12日後收市新高。港股連升兩日，累計升497點。國指及科指亦連升兩日，昨分別再升1%及0.6%。

港股周三起放假，昨日是最後一個全日市，今日只有半日市，大市成交昨減少7.8%至1473億元。北水就由1月28日起至2月4日暫停，北水昨日在「落閘」前轉流入90.76億元，是1月15日後最多。北水淨買入最多的是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及騰訊（0700），分別淨流入35.5億元、9.6億元及6.65億元。盈富全日成交居首，達125.8億元。北水淨賣出最多的是中芯（0981），金額達8.59億元。

內地AI公司DeepSeek在中美爆紅，AI相關股做好，百度（9888）升近4%；商湯（0020）升逾7%；阿里巴巴（9988）升近3%；騰訊升1.28%。但DeepSeek模式或令開發成本降低，減少AI晶片需求，中芯逆市挫逾7%，為表現最差藍籌；華虹半導體（1347）跌逾6%。四大內銀做好，工行（1398）及中行（3988）創52周新高，均升約1%；農行（1288）漲2.84%；建行（0939）升1.26%。

DeepSeek效應 百度商湯急升

獨立股評人郭思治表示，港股昨期指結算，市場有維穩部署，推動大市向上，加上港股收市在多條平均移動線以上，技術走勢向好，但周二港股只得半日市、A股更休市，預料市場沒有大動作，後市要視乎資金入市態度，如市場資金一般，料恒指在2萬點橫行。