萬科委深鐵辛傑任主席 祝九勝辭任 預告去年蝕450億 深圳國資委：有足夠「子彈」支持

明報記者 方楚茵

萬科昨日同時預告2024年度轉蝕高達450億元（人民幣，下同），2023年度純利為121.6億元，扣除非經常性損益後的淨虧損亦達410億元，基本每股虧損達3.79元。集團指出，虧損主要因開發項目結算規模和毛利率顯著下降；新增計提了信用減值和存貨跌價準備；部分非主業財務投資出現虧損；部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。萬科H股昨日升2.9％，報5.66港元。A股則下跌1.6％，報7.27元。

辛傑：對首季債務償付做好安排

萬科今次董事局改組中，舊董事班子中除了放棄主席一職的郁亮，以及身為萬科職工代表、深圳市黨代表及公司開發經營部合伙人的王蘊成功留任外，班子職能已大削，包括郁亮降級至執行副總裁，總裁祝九勝離任，而董事會秘書、公司秘書朱旭亦要退任，日後僅主責聯繫長租公寓事業部。

萬科作為全國第一家上市的內地房企，自早年萬科爭奪戰後獲深鐵入股至今，雖然目前持股僅27.18％，但萬科已儼然國企般存在。今次萬科改組更觸動官媒齊齊發聲讚好，綜合《深圳特區報》、《南方日報》等報道，深圳市、廣東省及國家有關部門高度關注及積極支持萬科，又引述萬科新任董事會主席、深鐵董事長辛傑指出，在各方及大股東強有力的支援下，新的管理團隊將積極實施「一籃子」方案，有信心實現萬科隊伍穩定、財務穩定和生產經營穩定。目前公司已對今年第一季度債務償付做好了安排。

報道又引述多個部門，包括深圳市國資委負責人指出，截至去年底深圳市屬國資國企資產超過5萬億元，全年營收超萬億元，規模大、實力強，有足夠的「子彈」，支持深鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展，並強調深圳市還將統籌資產、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。

穗深住建部：助盤活資產 回籠資金

另外，廣州及深圳兩市的住建部亦齊齊發聲，指會協調有關方面妥善處置萬科部分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產、回籠資金；以及繼續指導各城市政府加大協調力度，推動企業更多房地產項目進入「白名單」，持續用力推動房地產市場止跌回穩等。深圳地區8家國有銀行和股份制銀行負責人亦表示，銀行將繼續滿足萬科合理融資需求，幫助萬科增強流動性，實現穩健經營。

而深鐵與萬科亦即時展現「誠意」，萬科向深鐵以12.92億元轉讓紅樹灣物業發展項目49％權益及未來投資收益權；另以5824.7萬元向深鐵轉讓其持有的項目管理經營公司49％權益等。