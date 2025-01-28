澳新料港財赤至少持續3年 或加富人稅

新一份《財政預算案》將於下月26日公布，財政司長陳茂波早前表示本財年計及發債所得後綜合赤字料將會為千億元以下。除因美國息口影響本港樓市外，楊宇霆認為結構性因素如北上置業及居住均制約樓價上升。「北上（買樓）唔使喺香港買樓，大灣區『一小時生活圈概念』，（政府）唔可以靠賣地收入同樓宇交易印花稅，唔可以靠土地財政，好似內地地方政府咁，財赤就會繼續，就要去諗『節流』」楊宇霆說。

美減息料利港樓交投

近期社會上再出現關於開徵新稅種，如銷售稅等的討論，楊宇霆則認為短期內應不會開徵銷售稅，因其終究會打擊本港零售業及市民消費意欲，他反而認為會從現有稅制中，針對部分稅種調整的可能性較大，如增加高收入人士稅。

北水流入增 港金融稅收或好轉

楊宇霆提到，現時金融服務業佔本地生產總值（GDP）約四分之一，他預料美國減息將令港樓交投好轉，另內地北水流入量加強的預期下，本港今年金融服務業的稅收將好轉，最快有望於2027/28財年達收支平衡。他估計本港今年GDP增長會為2.7％。

美關稅對港打擊未必大

楊宇霆認為資金流、人流及物流為影響香港經濟三大元素，而最重要的資金流方面，澳新預料今年美國減息50點子，他提到減50點子為鷹派預測，實際減息空間或會更大。他預料3個月定期存款的收益率，與中小型單位租金收益率的差距，會開始於今年收窄，同時預計年內港樓成交額及交易宗數按年升15％，但於結構性因素影響下，樓價則會料維持平穩。

內地表明今年實行適度寬鬆貨幣政策，楊宇霆指出除內地減息帶動北水流入本港外，而人民銀行行長潘功勝早前亦表明，增加國家外匯儲備購港資產比例，另內地政府鼓勵內企赴港上市。另他亦提到，近期內地推動長線資金入市內地股市，「A股做得好嘅，H股都應該唔會做太差。」

至於人流方面，楊宇霆認為現時本港人流好轉，除內地旅客增加外，近期外國人流亦見增多，相信與內地擴大免簽證國家範圍帶動有關。物流方面，楊提到2021年至2023年中國出口到美國的貨品總值，只佔中國GDP約3％，相對於越南及泰國等而言較少，認為關稅對中國的出口及本港轉口物流的打擊，未必如想像般大。