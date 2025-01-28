恒隆地產：內地旗下商場攻跨城高消費群

內房市道料至少需時兩年恢復

「（集團）現時注重防守，將本業穩固起來，亦擬做好成本控制，不會過分擴張。」盧韋柏稱，因應現時集團內地商場錄得約兩成駕車過來的跨城消費群光顧，例如在上海的商場便有20％至25％市外人消費，其消費水平往往比市內人客高30％，因此集團於地鐵、火車及市外着手宣傳，並提供停車優惠，亦擬在現有兩間酒店外，新增杭州、上海及無錫3間酒店，進一步拓展跨城消費。儘管酒店盈利不及商場，但是他看好酒店業務長遠轉賺，且能帶動商場、寫字樓人流及價值。

冀內地人南下購物 助港租金止跌

盧韋柏同意，市內消費群會擔心經濟前景而影響消費，市道至少兩年才能恢復，「希望（內地）多些刺激措施出台」帶動市况。盧韋柏又指集團已於上海恒隆廣場興建第二期及增加頂層，藉此增加營業面積鞏固地位，確保商場繼續為租戶首選三甲及前列。他續稱，集團旗下內地商場固定租金及可變的營業租金佔比為八比二，而固定租金於過去6年持續上升，拉動期內每年平均租金上升約7％；情况與香港商場租金水平持續受壓有不同。不過他強調「集團在港的組合非大上大落，只要多些內地消費者南下買金、買藥，希望租金不會繼續有下行壓力」。

目前恒隆未有計劃於北部都會區發展新商場，至於近期本港陸續有新商場開幕，包括啟德新區，但盧韋柏認為相關商場僅服務當地社區，整體而言香港商場未致於供過於求，只是強港元下，旅客減少在港消費同時，港人亦熱中北上，對香港商場構成壓力。但他指隨着內地加租，以及消費服務及產品質素有迹象下跌，不排除很快可能逆轉。本港寫字樓方面，他說，短期難免有少許供求失衡，但是他提醒：「過往中環國際金融中心開租時也只是（每平方呎）30元左右，現時已是160元，現時只待市况何時再回來。」

未來兩年資本開支降 將可物色新投資

隨着集團的資本開支於未來兩年逐漸從高峰回落，盧韋柏稱相信屆時有條件再買地及物色新項目。最近集團購入渣甸山衛信道地皮將建4至5間屋，料只需兩至三個客戶便可望完全吸納，防守性較強。隨着政府去年撤辣稅，他認為港樓市何時復蘇，只待置業者恢復信心。