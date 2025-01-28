外媒稱Perplexity AI 修改併TikTok方案

【明報專訊】由亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及軟銀集團（日：9984）等支持的AI初創Perplexity AI，修改了提交給TikTok母企字節跳動的合併方案。根據CNBC的消息，Perplexity打算與TikTok的美國業務合併，創建新的美國控股公司「NewCo」，並允許美國政府在未來IPO時，持有新公司最多50％股份。美國總統特朗普周末表示，正與多方商討購買TikTok美國業務，預計30天內決定TikTok未來。
根據CNBC接觸到的合併建議內容，新公司將由字節跳動注入TikTok美國業務，但不包括其核心算法，以換取字節跳動現有投資者取得新公司股份。Perplexity也會向新公司注入業務，為其投資者換取新公司股份。根據Perplexity去年底完成的最新一輪融資，其估值為90億美元。
此外，新的第三方投資者將向NewCo注資，用以向字節跳動股東支付一次性股息，以簡化企業治理。部分資金也將用於發展業務。據消息人士早前透露，建議中的新架構，將允許大部分字節跳動投資者保留股份。消息指出，雖然字節跳動曾暗示不會出售TikTok美國業務，但Perplexity表明其提案是合併而非出售，這增加了Perplexity的勝算。
消息稱，新企業合理價值遠高於500億美元。根據最新提案，一旦新企業在首次公開募股（IPO）的估值逾3000億美元，美國政府最多可持有一半股份。