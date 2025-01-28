香島園藝採原生植物 減用殺蟲劑 為盛事提供綠化方案 植物可回收重用

明報記者 邱潤青

吳偉鴻強調，在設計可持續園境時，公司會優先選擇本地原生植物，並杜絕使用影響環境的入侵性外來植物。原生植物適應本地環境，抗病蟲害能力強，有助於降低對殺蟲劑和肥料的依賴，毋須過度打理。此外，原生植物亦有助與昆蟲、鳥類共同構建生態圈。吳偉鴻介紹，香港本地植物資源豐富，有杜鵑、茶花、芙蓉花及月季等花卉，以及細葉榕和秋楓等樹種，均為園境設計的優良選擇。吳偉鴻續指出，香島園藝會評估植物生存的可行性，結合環境及植物習性選擇合適的植物品種。例如，在陽光充足的天台上，將盡量避免種植喜陰喜水的植物。香島園藝還在園境中合理選擇可食用植物，曾為酒店客戶設計香草園，種植酒店餐飲所需的香料，或培植檸檬樹等常見果菜，以推廣「從農場到餐桌」的理念。

可持續園境未必貴過傳統園境

香島園藝亦為客戶提供減廢解決方案，吳偉鴻介紹，香島園藝曾為大埔康樂園的私人用家設計簡易堆肥系統，便利客戶利用廚餘自製堆肥；以及普遍選用戶外環保木及太陽能燈具等環保材料，實現軟硬園景配合減碳。吳表示，可持續園境的價格不一定高於傳統園境。造價水平依照客戶的個性化需求而定，並可以通過合理選取植物品種及減少水、化肥和殺蟲劑的使用，降低長期維護成本。

推樹木傾斜度監測器 女拔採用

香島園藝也利用技術手段幫助可持續園境設計。吳偉鴻介紹，公司先前已與環保署合作，在部分場景初步運用新興的生物炭技術。生物炭能有效改善土壤的鎖水能力，可過濾污染物及促進堆肥，提升土壤質量。此外，香島園藝與本地科技公司合作，使用搭載物聯網（IoT）科技的樹木監測儀器，安裝於樹幹上監測樹木傾斜度。打風或黑雨後，若樹木傾斜度超過安全範圍，儀器將發出警號，提醒樹藝師及時作業，保障樹木及途人安全。吳偉鴻續指出，此技術已在拔萃女書院使用，未來計劃進一步推廣至更多學校及屋苑。香島園藝亦在環保園應用同樣搭載IoT技術的自動灑水系統。安裝在泥土中的感應器可探測土壤濕度及外界溫度，生成科學數據幫助監測用水量、減少淋水人手及優化水資源配置。

香港現今積極發展會展業，致力打造亞洲盛事之都。香島園藝已為多場展覽及盛事提供綠化方案，包括LIV Golf 2024香港站、沙特阿美團隊系列賽（香港站、深圳站）、樂齡科技博覽暨高峰會2024等。吳偉鴻表示，活動中使用的植物將依據其狀態盡量做到回收重用，賦予植物第二生命。香島園藝也曾於去年同利民會及《人花誌》合作舉辦植物療癒工作坊，為照顧者提供心理支持，紓緩照顧壓力。吳偉鴻指出，在工作坊中，會選用網紋草、冰水花等大眾化植物品種，寓意在生活細節中感受植物的美感。香島園藝亦為賽馬會耆智園設計五感元素花園，幫助腦退化人士通過植物帶來視覺、觸覺和嗅覺刺激，從而改善腦部健康水平。

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