香島園藝採原生植物 減用殺蟲劑 為盛事提供綠化方案 植物可回收重用

【明報專訊】豐盛生活服務（0331）旗下的香島園藝為多間學校、酒店、豪宅屋苑及政府機構提供專業的可持續園境設計，旨在將戶外與室內區域轉變為美觀、實用且生物多樣化的綠色空間，同時實現減少廢物與節水保土。香島園藝總經理吳偉鴻接受本報訪問時表示，公司會綜合考慮客戶需求，通過合理選擇各類環保方案並結合高科技元素實現可持續發展的景觀設計。
吳偉鴻強調，在設計可持續園境時，公司會優先選擇本地原生植物，並杜絕使用影響環境的入侵性外來植物。原生植物適應本地環境，抗病蟲害能力強，有助於降低對殺蟲劑和肥料的依賴，毋須過度打理。此外，原生植物亦有助與昆蟲、鳥類共同構建生態圈。吳偉鴻介紹，香港本地植物資源豐富，有杜鵑、茶花、芙蓉花及月季等花卉，以及細葉榕和秋楓等樹種，均為園境設計的優良選擇。吳偉鴻續指出，香島園藝會評估植物生存的可行性，結合環境及植物習性選擇合適的植物品種。例如，在陽光充足的天台上，將盡量避免種植喜陰喜水的植物。香島園藝還在園境中合理選擇可食用植物，曾為酒店客戶設計香草園，種植酒店餐飲所需的香料，或培植檸檬樹等常見果菜，以推廣「從農場到餐桌」的理念。
香島園藝亦為客戶提供減廢解決方案，吳偉鴻介紹，香島園藝曾為大埔康樂園的私人用家設計簡易堆肥系統，便利客戶利用廚餘自製堆肥；以及普遍選用戶外環保木及太陽能燈具等環保材料，實現軟硬園景配合減碳。吳表示，可持續園境的價格不一定高於傳統園境。造價水平依照客戶的個性化需求而定，並可以通過合理選取植物品種及減少水、化肥和殺蟲劑的使用，降低長期維護成本。
香島園藝也利用技術手段幫助可持續園境設計。吳偉鴻介紹，公司先前已與環保署合作，在部分場景初步運用新興的生物炭技術。生物炭能有效改善土壤的鎖水能力，可過濾污染物及促進堆肥，提升土壤質量。此外，香島園藝與本地科技公司合作，使用搭載物聯網（IoT）科技的樹木監測儀器，安裝於樹幹上監測樹木傾斜度。打風或黑雨後，若樹木傾斜度超過安全範圍，儀器將發出警號，提醒樹藝師及時作業，保障樹木及途人安全。吳偉鴻續指出，此技術已在拔萃女書院使用，未來計劃進一步推廣至更多學校及屋苑。香島園藝亦在環保園應用同樣搭載IoT技術的自動灑水系統。安裝在泥土中的感應器可探測土壤濕度及外界溫度，生成科學數據幫助監測用水量、減少淋水人手及優化水資源配置。
香港現今積極發展會展業，致力打造亞洲盛事之都。香島園藝已為多場展覽及盛事提供綠化方案，包括LIV Golf 2024香港站、沙特阿美團隊系列賽（香港站、深圳站）、樂齡科技博覽暨高峰會2024等。吳偉鴻表示，活動中使用的植物將依據其狀態盡量做到回收重用，賦予植物第二生命。香島園藝也曾於去年同利民會及《人花誌》合作舉辦植物療癒工作坊，為照顧者提供心理支持，紓緩照顧壓力。吳偉鴻指出，在工作坊中，會選用網紋草、冰水花等大眾化植物品種，寓意在生活細節中感受植物的美感。香島園藝亦為賽馬會耆智園設計五感元素花園，幫助腦退化人士通過植物帶來視覺、觸覺和嗅覺刺激，從而改善腦部健康水平。